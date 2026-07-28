बांकीपुर उपचुनावः आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, सभी पार्टियों ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर

तेजस्वी ने भी सोमवार को राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थन में बड़ा रोड शो निकाला. उन्होंने कहा कि इस बार बांकीपुर की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जीत तय है. उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में राजद मजबूत स्थिति में है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कई वर्षों तक इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा रहा, लेकिन इलाके के विकास के लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अब लोग बदलाव चाहते हैं और इसका असर चुनाव में दिखाई देगा. उन्होंने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लड़ाई में कही नहीं बताया. उन्होंने कहा कि बांकीपुर में राजद की सीधी टक्कर भाजपा से है. प्रशांत किशोर की चुनाव में कोई चर्चा नहीं है.