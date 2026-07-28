बांकीपुर उपचुनावः आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, सभी पार्टियों ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और आज यानी मंगलवार (28 जुलाई) की शाम को पूरी तरह थम जाएगा. चुनावी शोर थमने से पहले सभी दलों की ओर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है. सोमवार (27 जुलाई) को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोड शो करके अपने वोटबैंक को एकजुट किया. रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर हमारा परिवार, मेरा विश्वास है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहां के मतदाताओं ने हमें प्यार और साथ दिया, उसी तरह नीरज कुमार सिन्हा को भी देंगे.
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता विकास, सुशासन और जनसेवा की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने जनता से नीरज सिन्हा को जिताने की अपील करते हुए भाजपा की जीत, बांकीपुर की जनता की जीत होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव केवल एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और जन विश्वास को आगे बढ़ाने का संकल्प है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने भी बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थन में जनता से मतदान की अपील की है.
नीतीश कुमार ने किया नीरज सिन्हा का समर्थन
नीतीश कुमार ने एक्स पर बांकीपुर के मतदाताओं के लिए एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि वे एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और कमल चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं. नीतीश कुमार ने कहा कि जनता के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से पिछले दो दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास के कार्यों को ईमानदारी से धरातल पर उतारा गया है. उन्होंने कहा कि विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है.
रेखा गुप्ता के लिए मैदान में उतरे तेजस्वी
तेजस्वी ने भी सोमवार को राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थन में बड़ा रोड शो निकाला. उन्होंने कहा कि इस बार बांकीपुर की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जीत तय है. उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में राजद मजबूत स्थिति में है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कई वर्षों तक इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा रहा, लेकिन इलाके के विकास के लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अब लोग बदलाव चाहते हैं और इसका असर चुनाव में दिखाई देगा. उन्होंने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लड़ाई में कही नहीं बताया. उन्होंने कहा कि बांकीपुर में राजद की सीधी टक्कर भाजपा से है. प्रशांत किशोर की चुनाव में कोई चर्चा नहीं है.
प्रशांत किशोर की नजर पर BJP-RJD के वोटबैंक पर
वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अंतिम दौर में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाने में जुटे हुए हैं. प्रशांत किशोर सुबह 11:00 बजे से देर रात तक मोहल्ला मीटिंग करके मतदाताओं को साधते हुए दिखाई दिए. पीके की नजर भाजपा के परंपरागत सवर्ण वोटों में सेंध लगाने और आरजेडी के कुछ नाराज वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने पर है. उन्होंने वोटरों से अपील करते हुए कहा कि वोट देने से पहले खुद और परिवार के हित पर जरूर विचार कीजिए. विकास के नाम पर लूट को सभी देख रहे हैं. जनसुराज जनहित का विकल्प है. अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला सुनाती है, लेकिन तेजस्वी के मैदान में आने से मुकाबला एक बार फिर से त्रिकोणीय हो गया है.