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बांकीपुर उपचुनावः आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, सभी पार्टियों ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और आज यानी मंगलवार (28 जुलाई) की शाम को पूरी तरह थम जाएगा. चुनावी शोर थमने से पहले सभी दलों की ओर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:33 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, सभी पार्टियों ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, सभी पार्टियों ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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