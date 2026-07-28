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बांकीपुर उपचुनाव: थमा गया चुनाव प्रचार, 30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

Bankipur By-Election: प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी (NDA), महागठबंधन (RJD) और जन सुराज समेत अन्य दलों के स्टार प्रचारकों ने ताबड़तोड़ रोड शो, जनसभाएं और घर-घर जनसंपर्क अभियान चलाया. पटना की सड़कों पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का हुजूम और चुनावी झंडे-बैनर नजर आए.

Written ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:26 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव: थमा गया चुनाव प्रचार, 30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे
Image Credit: (Photo-AI) बांकीपुर उपचुनाव: थमा गया चुनाव प्रचार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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