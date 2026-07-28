बांकीपुर उपचुनाव: थमा गया चुनाव प्रचार, 30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

जब आमने-सामने आए तेजस्वी यादव और पवन सिंह

बांकीपुर में प्रचार के आखिरी घंटे में अचानक राजद नेता तेजस्वी यादव और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आमने-सामने आ गए. दरअसल, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो गुजर रहा था, तो दूसरी ओर से बीजेपी का हाई-टेक प्रचार रथ आ रहा था. बीजेपी के प्रचार रथ पर पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा, भोजपुरी के पावरस्टार और एमएलसी पवन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बांकीपुर के पड़ोसी विधायक संजीव चौरसिया मौजूद थे. दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुली जीप से कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे. इस दौरान पवन सिंह और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ गए.