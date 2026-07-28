बांकीपुर उपचुनाव: थमा गया चुनाव प्रचार, 30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

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बिहार की राजधानी पटना की सबसे हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए 28 जुलाई, 2027 मंगलवार शाम 5 बजे तूफानी चुनाव प्रचार का शोर थम गया. पिछले दो हफ्तों से चल रहा आरोप-प्रत्यारोप और धुआंधार रैलियों का दौर अब समाप्त हो चुका है. अब 30 जुलाई को मतदान होगा. जबकि, 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा.
अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत
प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी (NDA), महागठबंधन (RJD) और जन सुराज समेत अन्य दलों के स्टार प्रचारकों ने ताबड़तोड़ रोड शो, जनसभाएं और घर-घर जनसंपर्क अभियान चलाया. पटना की सड़कों पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का हुजूम और चुनावी झंडे-बैनर नजर आए.
जब आमने-सामने आए तेजस्वी यादव और पवन सिंह
बांकीपुर में प्रचार के आखिरी घंटे में अचानक राजद नेता तेजस्वी यादव और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आमने-सामने आ गए. दरअसल, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो गुजर रहा था, तो दूसरी ओर से बीजेपी का हाई-टेक प्रचार रथ आ रहा था. बीजेपी के प्रचार रथ पर पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा, भोजपुरी के पावरस्टार और एमएलसी पवन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बांकीपुर के पड़ोसी विधायक संजीव चौरसिया मौजूद थे. दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुली जीप से कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे. इस दौरान पवन सिंह और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ गए.
अब डोर-टू-डोर जनसंपर्क का दौर शुरू
प्रचार का शोर थमने के बाद अब डोर-टू-डोर जनसंपर्क का दौर शुरू हो चुका है. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों, व्यापारियों, सरकारी और निजी कर्मचारियों और युवा मतदाताओं की बहुलता है. 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से ईवीएम (EVM) में प्रत्याशियों की किस्मत बंद होगी और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि बांकीपुर का नया विधायक कौन बनेगा.