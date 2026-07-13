/बांकीपुर उपचुनाव: RJD प्रत्याशी रेखा कुमारी पर संपत्ति विवाद में दर्ज है केस, आधा किलो सोना और डेढ़ किलो चांदी की हैं मालकिन

बिहार के 182-बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी रेखा कुमारी ने नामांकन दाखिल कर दिया था और अब उनका हलफनामा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ है. 9 जुलाई, 2026 को पटना सिविल कोर्ट में नोटरी के समक्ष प्रमाणित किए गए इस हलफनामे के अनुसार, रेखा कुमारी और उनके परिवार के पास लाखों की चल-अचल संपत्ति है, जबकि उन पर बैंक लोन और अन्य वित्तीय देनदारियां भी हैं. रेखा कुमारी की ओर से चुनाव आयोग को दी गई जानकारी नीचे टेबल में उपलब्ध कराई जा रही है. आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं.