/बांकीपुर उपचुनाव: RJD प्रत्याशी रेखा कुमारी पर संपत्ति विवाद में दर्ज है केस, आधा किलो सोना और डेढ़ किलो चांदी की हैं मालकिन

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बिहार के 182-बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी रेखा कुमारी ने नामांकन दाखिल कर दिया था और अब उनका हलफनामा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ है. 9 जुलाई, 2026 को पटना सिविल कोर्ट में नोटरी के समक्ष प्रमाणित किए गए इस हलफनामे के अनुसार, रेखा कुमारी और उनके परिवार के पास लाखों की चल-अचल संपत्ति है, जबकि उन पर बैंक लोन और अन्य वित्तीय देनदारियां भी हैं. रेखा कुमारी की ओर से चुनाव आयोग को दी गई जानकारी नीचे टेबल में उपलब्ध कराई जा रही है. आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं.
उम्मीदवार का परिचय और आपराधिक पृष्ठभूमि
|विवरण श्रेणी
|उम्मीदवार की जानकारी
|उम्मीदवार का नाम
|रेखा कुमारी (उम्र: 46 वर्ष)
|पति का नाम
|रंजय कुमार
|स्थायी पता
|बाकरगंज, दलदली रोड, अशोक राजपथ, पटना - 800004
|शैक्षणिक योग्यता
|बी.ए. (B.A.) — वर्ष 2000, राम नारायण मेमोरियल कॉलेज, हजारीबाग (विनोबा भावे यूनिवर्सिटी)
|लंबित आपराधिक मामले
|01 (एक मामला लंबित)
|थाना और केस का विवरण
|कोतवाली थाना, पटना (दुकान के संपत्ति विवाद को लेकर)
|एफआईआर (FIR) नंबर
|445/2022
|आईपीसी (IPC) की धाराएं
|धारा 308, 379, 467, 468, 34
|मामले की वर्तमान स्थिति
|
अभी तक आरोप (Charges) तय नहीं हुए हैं और वे किसी भी मामले में दोषी सिद्ध नहीं हैं।
आय के स्रोत और सालाना कमाई (वित्तीय वर्ष 2024-25)
|विवरण
|रेखा कुमारी (स्वयं)
|रंजय कुमार (पति)
|मुख्य पेशा / कार्य
|व्यवसाय (बिजनेस)
|व्यवसाय (बिजनेस)
|आय के प्रमुख स्रोत
|डेयरी और रेंट (किराया)
|वर्क कॉन्ट्रैक्ट (Work Contract)
|सालाना कुल आय (ITR 2024-25)
|₹6,54,980
|₹2,61,730
चल संपत्ति का ब्योरा (Movable Assets)
|संपत्ति का प्रकार
|रेखा कुमारी (स्वयं)
|रंजय कुमार (पति)
|नगदी (Cash in Hand)
|₹80,000
|₹1,20,000
|गाड़ियां
|मारुति एस-क्रॉस (2016 मॉडल)
|हीरो मेस्ट्रो स्कूटर
|हथियार
|एक एन.पी. बोर राइफल
|एक रिवाल्वर
|ज्वेलरी (सोना-चांदी)
|500 ग्राम सोना (कीमत ~₹67.32 लाख) और 1.5 किलो चांदी
|100 ग्राम सोना
|कुल चल संपत्ति मूल्य
|₹81,61,932.82
|₹53,82,610.82
|संपत्ति का प्रकार
|रेखा कुमारी (स्वयं)
|रंजय कुमार (पति)
|गैर-कृषि भूमि (जमीन)
|बिहता मौजा में गैर-कृषि भूमि
|मनेर, बिहता, कंकड़बाग, कुम्हरार और पुनपुन मौजा में कई प्लॉट
|आवासीय/व्यावसायिक भवन
|
• कंकड़बाग (बासुदेव एन्क्लेव) में एक फ्लैट
• बाकरगंज दलदली रोड पर 3100 वर्ग फीट का आवासीय भवन
|—
|मुख्य भवन की मार्केट वैल्यू
|वर्तमान मार्केट वैल्यू करीब ₹2.55 करोड़
|—
|कुल अचल संपत्ति मूल्य
|करीब ₹5.46 करोड़ (स्व-अर्जित)
|करीब ₹1.19 करोड़
वित्तीय देनदारियों (कर्ज) का ब्योरा