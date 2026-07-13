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बांकीपुर उपचुनाव: RJD प्रत्याशी रेखा कुमारी पर संपत्ति विवाद में दर्ज है केस, आधा किलो सोना और डेढ़ किलो चांदी की हैं मालकिन

राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है, उसके अनुसार उन पर दुकान की एक संपत्ति के विवाद में केस दर्ज है.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 13, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:49 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव: RJD प्रत्याशी रेखा कुमारी पर संपत्ति विवाद में दर्ज है केस, आधा किलो सोना और डेढ़ किलो चांदी की हैं मालकिन
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव: राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी (File Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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