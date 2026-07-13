/बांकीपुर उपचुनावः खत्म हुआ नामांकन, नीरज सिन्हा-प्रशांत किशोर ने भरा पर्चा, रेखा गुप्ता-वीणा मानवी से चतुष्कोणीय हुआ मुकाबला

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पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर सोमवार यानी आज (13 जुलाई, 2026) को उपचुनाव नामांकन के अंतिम दिन राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया. एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय से यूथ हॉस्टल तक एक विशाल रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, मंत्री विजय सिन्हा, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित एलजेपीआर और हम पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए.
इस मौके पर मंत्री विजय सिन्हा और उमेश कुशवाहा ने नीरज सिन्हा की भारी मतों से जीत का दावा करते हुए विपक्ष की हार सुनिश्चित बताई. वहीं, जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री प्रचार में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके कार्यकर्ता ही काफी हैं. प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने खुद को पार्टी का एक आम कार्यकर्ता बताते हुए जनता के आशीर्वाद से जीत का भरोसा जताया.
प्रशांत किशोर ने भी दाखिल किया नामांकन
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारी जनसमर्थन और समर्थकों की भीड़ के साथ अपना पर्चा भरा. यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव है. नामांकन दाखिल करने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि यह केवल उनका नामांकन नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर और एक बेहतर भविष्य का आगाज है. उन्होंने इस नामांकन को बिहार की सत्ता से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बेदखल करने का एक बड़ा आह्वान बताया.
JJD से वीणा मानवी ने दाखिल किया नामांकन
वहीं, तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD से उम्मीदवार वीणा मानवी ने नामांकन दाखिल किया है. नामांकन दाखिल करने के साथ ही उन्हें 17 साल पुराने मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर जमानत दे दी गई. पुलिस की यह कार्रवाई सिविल कोर्ट में दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर की गई थी. जमानत मिलने के बाद बीना मानवी को कोर्ट से राहत मिली है.
महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता ने किया नामांकन
महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने 9 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल कर दिया था. उन्होंने खुद को मैदान में सबसे मजबूत दावेदार बताया. उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके डर से ही भाजपा का पहला प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गया, जिससे उनकी पार्टी में अंतर्कलह मच गई है. रेखा गुप्ता ने चुनाव में स्थानीय मुद्दों को तरजीह देते हुए इलाके में बढ़ते सूखे नशे के कारोबार, एक साल से टूटे मीठापुर ब्रिज और 6 महीने में धंसने वाली जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया. इसके अलावा, प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बांकीपुर में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और यहां की जनता बहुत सोच-समझकर वोट करेगी.