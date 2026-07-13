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बांकीपुर उपचुनावः खत्म हुआ नामांकन, नीरज सिन्हा-प्रशांत किशोर ने भरा पर्चा, रेखा गुप्ता-वीणा मानवी से चतुष्कोणीय हुआ मुकाबला

Bankipur by-election: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:30 PM IST
बांकीपुर उपचुनावः खत्म हुआ नामांकन, नीरज सिन्हा-प्रशांत किशोर ने भरा पर्चा, रेखा गुप्ता-वीणा मानवी से चतुष्कोणीय हुआ मुकाबला
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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