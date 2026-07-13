/बांकीपुर उपचुनावः खत्म हुआ नामांकन, नीरज सिन्हा-प्रशांत किशोर ने भरा पर्चा, रेखा गुप्ता-वीणा मानवी से चतुष्कोणीय हुआ मुकाबला

महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता ने किया नामांकन

महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने 9 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल कर दिया था. उन्होंने खुद को मैदान में सबसे मजबूत दावेदार बताया. उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके डर से ही भाजपा का पहला प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गया, जिससे उनकी पार्टी में अंतर्कलह मच गई है. रेखा गुप्ता ने चुनाव में स्थानीय मुद्दों को तरजीह देते हुए इलाके में बढ़ते सूखे नशे के कारोबार, एक साल से टूटे मीठापुर ब्रिज और 6 महीने में धंसने वाली जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया. इसके अलावा, प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बांकीपुर में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और यहां की जनता बहुत सोच-समझकर वोट करेगी.