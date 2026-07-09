/बांकीपुर उपचुनावः पशुपति पारस ने भी उतारा अपना कैंडिडेट, इस मुस्लिम नेता को दिया टिकट, BJP, RJD या पीके, किसको होगा नुकसान?

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार 'बंटी' और राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने आज (गुरुवार, 9 जुलाई) अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपना पर्चा 13 जुलाई को भरेंगे. इस सबके बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा (RLJP) ने भी बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपना कैंडिडेट उतार दिया है. पार्टी ने मुस्लिम नेता तनवीर आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है. जानकारी के मुताबिक, प्रिंस पासवान ने तनवीर आलम को रालोजपा का उम्मीदवार घोषित करते हुए पार्टी का सिंबल सौंपा.
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