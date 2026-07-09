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बांकीपुर उपचुनावः पशुपति पारस ने भी उतारा अपना कैंडिडेट, इस मुस्लिम नेता को दिया टिकट, BJP, RJD या पीके, किसको होगा नुकसान?

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार 'बंटी' और राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने आज (गुरुवार, 9 जुलाई) अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपना पर्चा 13 जुलाई को भरेंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 09, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:32 PM IST
बांकीपुर उपचुनावः पशुपति पारस ने भी उतारा अपना कैंडिडेट, इस मुस्लिम नेता को दिया टिकट, BJP, RJD या पीके, किसको होगा नुकसान?
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः पशुपति पारस ने भी उतारा अपना कैंडिडेट (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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