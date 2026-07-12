बांकीपुर उपचुनावः बीजेपी प्रत्याशी बदले जाने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- 'उम्मीदवार बदला नहीं, भाग गया'

'पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ने को मजबूर'

बीजेपी के अपना उम्मीदवार बदलने के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि उम्मीदवार बदला नहीं गया, बल्कि वह असल में भाग गया था. उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ने को मजबूर हुआ. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब भाजपा ने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया था तो बाद में उसे हटाया क्यों गया. प्रशांत किशोर ने कहा कि नवंबर 2025 में बांकीपुर की जनता से जो राजनीतिक भूल हुई थी, उसे इस उपचुनाव में सुधारा जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे के बल पर वोट खरीदने की कोशिश करने वालों को जनता करारा जवाब देगी.