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बांकीपुर उपचुनावः बीजेपी प्रत्याशी बदले जाने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- 'उम्मीदवार बदला नहीं, भाग गया'

Bankipur By-Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बदलने पर प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ने को मजबूर हुआ.

Written ByShivam RajEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 12, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:24 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः बीजेपी प्रत्याशी बदले जाने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- 'उम्मीदवार बदला नहीं, भाग गया'
Image Credit: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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