बांकीपुर उपचुनावः बीजेपी प्रत्याशी बदले जाने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- 'उम्मीदवार बदला नहीं, भाग गया'

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है. महागठबंधन ने रेखा गुप्ता को और NDA ने नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में हैं. हालांकि जन सुराज ने 2025 के विधानसभा चुनावों में 242 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. वे अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों तक पहुंचने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं, जनता की शिकायतें सुनने के लिए उनसे मिल रहे हैं और पूरे जोश के साथ प्रचार कर रहे हैं.
'लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार'
चुनावी मुकाबले से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वे अपने-अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं. उन्होंने बताया कि उनका अभियान तीन मुख्य मुद्दों पर केंद्रित है- बिहार में नेतृत्व में बदलाव, बीजेपी के अहंकार को तोड़ना और ऐसे जन-प्रतिनिधियों की व्यवस्था बनाना जो जनता के प्रति जवाबदेह हों. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर चुने हुए प्रतिनिधि काम करने में नाकाम रहते हैं, तो जनता उन्हें हराकर अपना संदेश देगी.
'पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ने को मजबूर'
बीजेपी के अपना उम्मीदवार बदलने के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि उम्मीदवार बदला नहीं गया, बल्कि वह असल में भाग गया था. उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ने को मजबूर हुआ. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब भाजपा ने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया था तो बाद में उसे हटाया क्यों गया. प्रशांत किशोर ने कहा कि नवंबर 2025 में बांकीपुर की जनता से जो राजनीतिक भूल हुई थी, उसे इस उपचुनाव में सुधारा जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे के बल पर वोट खरीदने की कोशिश करने वालों को जनता करारा जवाब देगी.