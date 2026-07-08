पटनाः 422 मतदान केंद्र, 3.79 लाख वोटर, 3000 मतदान कर्मी... बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज

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बांकीपुर उपचुनाव को पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. उपचुनाव के लिए कल (गुरुवार, 9 जुलाई) से चुनावी अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू होगा. समाहरणालय सभागार के 5वें तल पर होने वाले प्रशिक्षण में 6 कोषांगों के वरीय अधिकारी शामिल होंगे. दूसरे चरण में अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण होगा. डीएम कुंदन कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया है.
चुनाव और मतगणना के लिए 3000 अधिकारियों और कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया गया है. चुनाव को बिना किसी रुकावट के संपन्न कराने के लिए 21 अलग-अलग विशेष कमेटियां बनाई गई हैं. इनमें कर्मचारियों की तैनाती, ट्रेनिंग, ईवीएम-वीवीपैट की सुरक्षा, गाड़ियों का इंतजाम, कानून-व्यवस्था, मीडिया और चुनावी खर्च पर नजर रखने वाली कमेटियां शामिल हैं.
इसके अलावा पूरे विधानसभा क्षेत्र को 42 सेक्टरों में बांटा गया है. सुरक्षा और निगरानी के लिए हर सेक्टर में एक सेक्टर अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी तैनात किया गया है. इसके अलावा तीन फ्लाइंग स्क्वायड, नौ स्टैटिक सर्विलांस टीमें और तीन-तीन वीडियो सर्विलांस और वीडियो व्यूइंग टीमें बनाई गई हैं.
बता दें कि 30 जुलाई को 422 मतदान केंद्रों पर 3.79 लाख मतदाता मतदान करेंगे. 3 अगस्त को मतगणना होगी. अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है. 13 जुलाई तक नामांकन होगा, 14 जुलाई को स्क्रूटनी होगी और 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. नामांकन के लिए पटना समहरणालय परिसर में प्रत्याशियों के साथ अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं.
इनपुट- सन्नी