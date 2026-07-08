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पटनाः 422 मतदान केंद्र, 3.79 लाख वोटर, 3000 मतदान कर्मी... बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज

Bankipur By-Election 2026: बांकीपुर उपचुनाव को बिना किसी रुकावट के संपन्न कराने के लिए 21 अलग-अलग विशेष कमेटियां बनाई गई हैं. पूरे विधानसभा क्षेत्र को 42 सेक्टरों में बांटा गया है. सुरक्षा और निगरानी के लिए हर सेक्टर में एक सेक्टर अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी तैनात किया गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 08, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:53 AM IST
पटनाः 422 मतदान केंद्र, 3.79 लाख वोटर, 3000 मतदान कर्मी... बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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