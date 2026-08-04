बांकीपुर उपचुनावः दुविधा की एक ऐसी घड़ी कि BJP की हार के गम में डूबा राष्ट्रीय जनता दल!

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का ही प्रत्याशी बताया है. उन्होंने कहा कि ये भाजपा के प्रत्याशी की हार है, लेकिन प्रशांत किशोर यदि वहां जीत रहे हैं तो ये भाजपा की ही जीत है. मीसा ने कहा कि वहां पर प्रत्याशी बदले गए, क्या कारण रहा कि प्रत्याशी बदले गए? जनता को प्रशांत किशोर ने बहुत सारे वादे किए हैं जो कि असंभव है. किसी भी पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, उसके लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है. वहीं, रोहिणी आचार्य ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि 'जीत उसकी जरूर होती है , जो लगातार लड़ता है , जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है , जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क और संवाद कायम रखता है.