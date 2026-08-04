बांकीपुर उपचुनावः दुविधा की एक ऐसी घड़ी कि BJP की हार के गम में डूबा राष्ट्रीय जनता दल!

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बांकीपुर विधानसभा की जनता को 4 महीने बाद आखिरकार अपना नया विधायक मिल गया. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अब बांकीपुर के नए विधायक हैं. इस सीट को बीजेपी का गढ़ समझा जाता था, लेकिन पीके ने फिर भी यहां से चुनावी रण में उतरने का जोखिम उठाया और सफलता हासिल की. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को करीब 19 हजार वोटों से शिकस्त देकर भाजपा का अभेद्य किला ध्वस्त कर दिया. बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत से बीजेपी जितना दुखी हुई है, राजद भी उतनी ही परेशान मालूम हो रही है. इसका कारण सिर्फ एक है- परंपरागत वोटबैंक.
बांकीपुर के जातीय-क्षेत्रीय समीकरण
बांकीपुर के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो यह पूरी तरह से शहरी सीट है. इस सीट की सबसे खास बात यह है कि यहां सवर्ण वोटर्स की आबादी लगभग 45% से 50% के बीच है, जिनमें कायस्थ की हिस्सेदारी लगभग 15%, ब्राह्मण करीब 12%, भूमिहार और राजपूत करीब 10-10 फीसदी है. इसके अलावा इस सीट पर लगभग 20% बनिया, 12% मुस्लिम, 8% दलित 6% यादव और बाकी पिछड़ी-अतिपिछड़ी जातियों के वोटर्स हैं. सवर्ण वोटरों के समर्थन से बीजेपी पिछले तीन दशक से यहां जीत हासिल करती रही है. वहीं, आरजेडी के पास करीब 20-22% वोट बैंक फिक्स्ड रहता है.
सियासत के बाजीगर निकले पीके
चुनावी रणनीति के रूप में पीके का हमेशा लाजवाब रहे हैं. बतौर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट उन्होंने कई दलों के लिए काम किया और उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी (जन सुराज) को चुनाव जिताने में नाकाम रहे थे. इस पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने काफी मजाक उड़ाया था. वहीं, पीके ने उस वक्त कहा था- 'वे डरकर बिहार छोड़कर भागने वाले नहीं हैं. मैदान में टिके रहेंगे और दोगुनी ताकत के साथ दोबारा अपनी जमीन मजबूत करेंगे.' इसके महज 8-9 महीने बाद ही उन्होंने बीजेपी के गढ़ में घुसकर उसे शिकस्त दे दी. इस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों को सबक और चेतावनी देने का काम किया है.
राजद की परेशानी का कारण
बांकीपुर को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार नेताओं की पूरी फौज उतार रखी थी. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद चुनाव प्रचार अभियान को लीड कर रहे थे. इसके बावजूद प्रशांत किशोर को रोक नहीं सके. यह उपचुनाव तेजस्वी यादव के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहा है. इस उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी की जमानत जब्त हो गई. उन्हें 14,273 वोट मिले, जो जमानत बचाने के लिए जरूरी 16.67% वोट से काफी कम हैं. बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर वह दूसरे स्थान पर रही थीं. चुनाव परिणाम बताते हैं कि तेजस्वी भी अपने कोर वोटर को संभालकर नहीं रख सके और पीके ने उनके वोटबैंक में भी सेंधमारी की है.
मीसा भारती का तंज, रोहिणी आचार्य का समर्थन
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का ही प्रत्याशी बताया है. उन्होंने कहा कि ये भाजपा के प्रत्याशी की हार है, लेकिन प्रशांत किशोर यदि वहां जीत रहे हैं तो ये भाजपा की ही जीत है. मीसा ने कहा कि वहां पर प्रत्याशी बदले गए, क्या कारण रहा कि प्रत्याशी बदले गए? जनता को प्रशांत किशोर ने बहुत सारे वादे किए हैं जो कि असंभव है. किसी भी पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, उसके लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है. वहीं, रोहिणी आचार्य ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि 'जीत उसकी जरूर होती है , जो लगातार लड़ता है , जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है , जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क और संवाद कायम रखता है.