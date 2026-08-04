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बांकीपुर उपचुनावः दुविधा की एक ऐसी घड़ी कि BJP की हार के गम में डूबा राष्ट्रीय जनता दल!

Bankipur By-Election Result: बांकीपुर में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने बीजेपी को उसके ही गढ़ में मात दी है. पीके की इस कामयाबी से बीजेपी को जितना झटका लगा है, राजद भी उतनी दुखी नजर आ रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 04, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:13 PM IST
बांकीपुर उपचुनावः दुविधा की एक ऐसी घड़ी कि BJP की हार के गम में डूबा राष्ट्रीय जनता दल!
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः दुविधा की एक ऐसी घड़ी कि BJP की हार के गम में डूबा राष्ट्रीय जनता दल! (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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