बांकीपुर उपचुनावः 'सिर्फ बड़े-बड़े नेताओं का जमघट...', BJP की हार पर JDU की नसीहत

श्याम रजक ने कहा कि चुनाव प्रचार की रणनीति सही तय नहीं हो सकी. जो मैनेजमेंट होना चाहिए, वह नहीं हो सका. कौन कहां जाए, किस वर्ग में किसको जाना है, किस इलाके में किसका प्रभाव ज्यादा है, इन चीजों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, इस कारण से मतदान केंद्र तक मतदाता नहीं पहुंच पाए. जेडीयू विधायक ने आगे कहा कि NDA की सरकार ने बांकीपुर में काफी काम किया था. काम के आधार पर रिजल्ट नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि इस हार के कई कारण हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव परिणामों का मूल्यांकन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया जाना बेहद जरूरी है. आत्ममंथन करने की जरूरत है. एनडीए के तमाम नेता को करना चाहिए.