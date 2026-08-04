बांकीपुर उपचुनावः 'सिर्फ बड़े-बड़े नेताओं का जमघट...', BJP की हार पर JDU की नसीहत

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बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा की करारी हार के बाद जेडीयू विधायक श्याम रजक ने बीजेपी को नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए को इस विषय पर गंभीर समीक्षा और आत्ममंथन करना चाहिए. श्याम रजक ने कहा कि एनडीए की जो हार हुई है, यह चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि जब तक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की समीक्षा नहीं होगी, तब तक इस हार का समाधान नहीं हो सकता. जेडीयू नेता ने कहा कि इस चुनाव में स्थानीय कार्यकर्ता काफी ढीले रहे. उन्होंने मतदाताओं के बीच में जाकर संवाद नहीं किया, सिर्फ बड़े-बड़े नेताओं का जमघट था. हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक वोटर को नहीं पहुंचा सके.
श्याम रजक ने कहा कि चुनाव प्रचार की रणनीति सही तय नहीं हो सकी. जो मैनेजमेंट होना चाहिए, वह नहीं हो सका. कौन कहां जाए, किस वर्ग में किसको जाना है, किस इलाके में किसका प्रभाव ज्यादा है, इन चीजों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, इस कारण से मतदान केंद्र तक मतदाता नहीं पहुंच पाए. जेडीयू विधायक ने आगे कहा कि NDA की सरकार ने बांकीपुर में काफी काम किया था. काम के आधार पर रिजल्ट नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि इस हार के कई कारण हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव परिणामों का मूल्यांकन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया जाना बेहद जरूरी है. आत्ममंथन करने की जरूरत है. एनडीए के तमाम नेता को करना चाहिए.
वहीं, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की धमाकेदार जीत पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे. दुकान चलाने की चीज तो है नहीं, इसकी मालिक जनता है. वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं. वो एक ही आदमी की शक्ति है और वो है जनता की. जनता में हवा उड़ा कि भाजपा ने मनजोबरी करके नीतीश जी के साथ ऐसा किया है, अब बात जो रहे.