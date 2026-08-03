/बांकीपुर उपचुनाव: लालू प्रसाद यादव को मिले महज 37 वोट, 25 प्रत्याशियों में 24वें पायदान पर सिमटे

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राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा पर हुए उपचुनाव के रुझानों के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव को रुझानों में करारा झटका लगा है. इस सीट पर कुल 25 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे, जिनमें लालू प्रसाद यादव महज 37 वोट हासिल कर 24वें नंबर पर रहे. यहां तक कि वे नोटा से भी पीछे रहे.
सोशल मीडिया पर मतगणना का यह स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रत्याशी का नाम 'लालू प्रसाद यादव' (निर्दलीय) दर्ज है. इस मुकाबले में जहां अन्य प्रत्याशी सैकड़ों और हजारों वोटों के अंतर से आगे-पीछे चल रहे हैं, वहीं इस प्रत्याशी को जनता का समर्थन नहीं मिल सका.
दिलचस्प बात यह भी रही कि चुनाव में नोटा को 284 वोट मिले, यानी मतदाताओं ने इस उम्मीदवार की तुलना में 'नोटा' का बटन दबाना ज्यादा पसंद किया. भारतीय चुनावों में बड़े राजनेताओं के हमनाम निर्दलीय उम्मीदवारों का उतरना कोई नई बात नहीं है. अक्सर मतदाताओं में भ्रम पैदा करने या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में मतदाताओं ने इस नाम के भ्रम को सिरे से खारिज कर दिया.
15 राउंड की वोटों की गिनती होने तक लालू प्रसाद यादव को नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिले हैं. अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, 304 वोटरों ने नोटा का इस्तेमाल किया है. वहीं, जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने 8202 वोटों की बढ़त हासिल कर ली है. उन्हें 29752 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा को 21550 मत मिले हैं. राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता 6755 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं.