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बांकीपुर उपचुनाव: लालू प्रसाद यादव को मिले महज 37 वोट, 25 प्रत्याशियों में 24वें पायदान पर सिमटे

Bankipur By-Election Result: बांकीपुर सीट पर इस सीट पर कुल 25 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे, जिनमें लालू प्रसाद यादव महज 37 वोट हासिल कर 24वें नंबर पर रहे. यहां तक कि वे नोटा से भी पीछे रहे. सोशल मीडिया पर मतगणना का यह स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रत्याशी का नाम 'लालू प्रसाद यादव' (निर्दलीय) दर्ज है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:07 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव: लालू प्रसाद यादव को मिले महज 37 वोट, 25 प्रत्याशियों में 24वें पायदान पर सिमटे
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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