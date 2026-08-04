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बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर की जीत से BJP को बड़ा झटका, तेजस्वी के लिए भी खतरे की घंटी, समझें कैसे

Bankipur By-Poll Result News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी के नीरज सिन्हा को करीब 19 हजार वोटों से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. बीजेपी के हाथों से ना सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट चली गई, बल्कि उसका कोर वोटर भी खिसक गया. पीके के सामने तेजस्वी भी अपने वोटबैंक को संभालकर नहीं रख सके.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 04, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:19 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर की जीत से BJP को बड़ा झटका, तेजस्वी के लिए भी खतरे की घंटी, समझें कैसे
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर की जीत से BJP को बड़ा झटका, तेजस्वी के लिए भी खतरे की घंटी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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