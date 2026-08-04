/बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर की जीत से BJP को बड़ा झटका, तेजस्वी के लिए भी खतरे की घंटी, समझें कैसे

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जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आखिरकार राजनेता बन ही गए. कल तक जो लोग उन्हें चुनावी रणनीतिकार कहकर चिढ़ाते थे, पीके ने उनकी बोलती बंद कर दी है. दरअसल, सोमवार (3 अगस्त) को बिहार की बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें प्रशांत किशोर ने जबरदस्त जीत हासिल की. उन्होंने बीजेपी के नीरज सिन्हा को करीब 19 हजार वोटों से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. यह सिर्फ एक सीट की हार-जीत नहीं है, बल्कि बिहार सियासत में नया अध्याय लिखने जैसा है. पीके की इतनी बड़ी जीत ने बीजेपी को आत्ममंथन करने को मजबूर कर दिया है. बीजेपी के हाथों से ना सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट चली गई, बल्कि उसका कोर वोटर भी खिसक गया.
बता दें कि बांकीपुर को बिहार में कायस्थ मतदाताओं का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है. यहां करीब 70,000 कायस्थ वोटर हैं. इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी अच्छी-खासी है. सवर्ण वोटरों का यह गठजोड़ पिछले तीन दशकों से भाजपा की जीत को सुनिश्चित करता रहा है. भाजपा का यह कोर वोट बैंक ही पार्टी को हमेशा एकतरफा बढ़त दिलाता आया है. इसी वोटबैंक की दम पर नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं. इससे पहले उनके पिता नवीन कुमार सिन्हा विधायक चुने जाते रहे. प्रशांत किशोर ने भाजपा के कोर वोटर को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है. पार्टी के लिए यह अच्छी खबर नहीं है.
यह उपचुनाव तेजस्वी यादव के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहा है. इस उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी की जमानत जब्त हो गई. उन्हें 14,273 वोट मिले, जो जमानत बचाने के लिए जरूरी 16.67% वोट से काफी कम हैं. बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर वह दूसरे स्थान पर रही थीं.
चुनाव परिणाम बताते हैं कि तेजस्वी भी अपने कोर वोटर को संभालकर नहीं रख सके और पीके ने उनके वोटबैंक में भी सेंधमारी की है. यहां राजद का पारंपरिक कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या लगभग 30 हजार है. इस उपचुनाव से साफ हो गया कि प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन के बीच तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूती से अपना कदम बढ़ाया है.