/बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर की जीत से BJP को बड़ा झटका, तेजस्वी के लिए भी खतरे की घंटी, समझें कैसे

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आखिरकार राजनेता बन ही गए. कल तक जो लोग उन्हें चुनावी रणनीतिकार कहकर चिढ़ाते थे, पीके ने उनकी बोलती बंद कर दी है. दरअसल, सोमवार (3 अगस्त) को बिहार की बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें प्रशांत किशोर ने जबरदस्त जीत हासिल की. उन्होंने बीजेपी के नीरज सिन्हा को करीब 19 हजार वोटों से हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. यह सिर्फ एक सीट की हार-जीत नहीं है, बल्कि बिहार सियासत में नया अध्याय लिखने जैसा है. पीके की इतनी बड़ी जीत ने बीजेपी को आत्ममंथन करने को मजबूर कर दिया है. बीजेपी के हाथों से ना सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट चली गई, बल्कि उसका कोर वोटर भी खिसक गया.