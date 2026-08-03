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जीत का लड्डू जब हार में बदला: भारत में चुनावी इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर और रुझानी फेरबदल

Bankipur By-Election Result: भारत की चुनाव प्रक्रिया में काउंटिंग का दिन हमेशा अनिश्चितता और भारी तनाव से भरा होता है. मतगणना केंद्रों के बाहर सुबह-सुबह मिठाइयां बांटना, आतिशबाजी करना और विजय जुलूस निकालना आम बात है. हालांकि, कई बार जश्न मनाने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को अंतिम नतीजों में 'हार' का सामना करना पड़ा और 'जीत के लड्डू' भारी पड़ गए.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:51 PM IST
जीत का लड्डू जब हार में बदला: भारत में चुनावी इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर और रुझानी फेरबदल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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