/जीत का लड्डू जब हार में बदला: भारत में चुनावी इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर और रुझानी फेरबदल

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बांकीपुर उपचुनाव में आज (3 अगस्त) वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. 14 राउंड की गिनती तक पीके ने 7781 वोटों की बढ़त हासिल कर ली है. अभी तक के रुझानों में बीजेपी अपनी परंपरागत सीट गंवाते हुए नजर आ रही है. बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को अपने वार्ड में ही हार का सामना करना पड़ा है. इसे देखते हुए बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा देखने को मिल रहा है. वहीं, जन सुराज कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. हालांकि, कुल 34 राउंड की गिनती में आगे कुछ भी हो सकता है. देश की राजनीति में ऐसा पहले कई बार देखने को मिल चुका है. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. 2020 में नीतीश कुमार के कमजोर प्रदर्शन से महागठबंधन खेमे में जश्न शुरू हो गया था, लेकिन अंत में एनडीए ने मैदान मार लिया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे. भारत की चुनाव प्रक्रिया में काउंटिंग का दिन हमेशा अनिश्चितता और भारी तनाव से भरा होता है. मतगणना केंद्रों के बाहर सुबह-सुबह मिठाइयां बांटना, आतिशबाज़ी करना और विजय जुलूस निकालना आम बात है. देश का चुनावी इतिहास खंगालें तो कई ऐसे ऐतिहासिक मौके आए हैं, जहां शुरुआती बढ़त, एक्जिट पोल या शुरुआती राउंड की लीड देखकर जश्न मनाने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के 'जीत के लड्डू' अंतिम नतीजों में 'हार' में तब्दील हो गए.
2004 लोकसभा चुनाव: 'इंडिया शाइनिंग' बनाम अप्रत्याशित जनादेश
निश्चित रूप से यह अप्रत्याशित चुनाव रहा था. 2004 के आम चुनावों में जहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और वाजपेयी सरकार की वापसी को लगभग तय माना जा रहा था. सभी प्रमुख सर्वे, एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों में 'इंडिया शाइनिंग' कैंपेन के सहारे एनडीए की बड़ी जीत के दावे किए गए थे. यहां तक कि बीजेपी खेमे में जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन जैसे-जैसे मतगणना के अंतिम राउंड पूरे हुए, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने सबको चौंकाते हुए सबसे अधिक सीटें हासिल कीं और केंद्र में सरकार बनाई.
8 नवंबर 2015: मिठाइयां तक बंट गई थीं लेकिन पलट गया था चुनाव
2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को याद कीजिए. यह सबसे दिलचस्प और यादगार अध्याय है. तब काउंटिंग के शुरुआती दो घंटे में एनडीए को जीत हासिल करते दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद से माहौल बदलना शुरू हुआ. पोस्टल बैलेट में एनडीए को भारी बढ़त दिखाई गई थी. कई चैनलों पर एनडीए को 140 से 150 सीटों पर जीतते दिखाया गया था. पटना से लेकर दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालयों में मिठाइयां बंटने लगी थीं और आतिशबाजी होने लगी थी. शुरुआत के 2 घंटे के बाद जब ईवीएम खुलने लगा तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का महागठबंधन तेजी से आगे निकलने लगा. दोपहर होते होते एनडीए काफी पीछे छूट गई और महागठबंधन ने 178 सीटों पर जीत दर्ज की. एनडीए का जश्न महागठबंधन के कार्यालयों में शिफ्ट हो गया था.
जब पोस्टल बैलैट के बाद EVM ने बदला पासा
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में काउंटिंग के दिन सुबह 11 बजे तक महागठबंधन आगे चल रहा था. कांटे का मुकाबला था. महागठबंधन के समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन दोपहर बाद जैसे-जैसे ग्रामीण और दूरदराज के ईवीएम राउंड्स की गिनती पूरी हुई, एनडीए ने बढ़त बना ली और अंततः बहुमत का आंकड़ा हासिल किया.
2018 में मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी. दिन में कई बार बढ़त एक पाले से दूसरे पाले में खिसकी, जहां कुछ सीटों पर दोपहर तक जश्न मना रहे प्रत्याशियों को रात होते-होते बेहद मामूली अंतर (200 से 500 वोट) से हार का सामना करना पड़ा.
वीआईपी सीटों पर बड़े राजनीतिक उलटफेर
इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं, जहां बड़े-बड़े दिग्गजों को अजेय माना जा रहा था और शुरुआती बढ़त के बाद वे चुनाव हार गए थे. आपातकाल के बाद हुए 1977 का ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट पर इंदिरा गांधी की हार को भारतीय चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर माना जाता है, जहां लोकनारायण/जनता पार्टी लहर में कांग्रेस के मजबूत गढ़ ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे.