/जीत का लड्डू जब हार में बदला: भारत में चुनावी इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर और रुझानी फेरबदल

बांकीपुर उपचुनाव में आज (3 अगस्त) वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. 14 राउंड की गिनती तक पीके ने 7781 वोटों की बढ़त हासिल कर ली है. अभी तक के रुझानों में बीजेपी अपनी परंपरागत सीट गंवाते हुए नजर आ रही है. बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को अपने वार्ड में ही हार का सामना करना पड़ा है. इसे देखते हुए बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा देखने को मिल रहा है. वहीं, जन सुराज कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. हालांकि, कुल 34 राउंड की गिनती में आगे कुछ भी हो सकता है. देश की राजनीति में ऐसा पहले कई बार देखने को मिल चुका है. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. 2020 में नीतीश कुमार के कमजोर प्रदर्शन से महागठबंधन खेमे में जश्न शुरू हो गया था, लेकिन अंत में एनडीए ने मैदान मार लिया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे. भारत की चुनाव प्रक्रिया में काउंटिंग का दिन हमेशा अनिश्चितता और भारी तनाव से भरा होता है. मतगणना केंद्रों के बाहर सुबह-सुबह मिठाइयां बांटना, आतिशबाज़ी करना और विजय जुलूस निकालना आम बात है. देश का चुनावी इतिहास खंगालें तो कई ऐसे ऐतिहासिक मौके आए हैं, जहां शुरुआती बढ़त, एक्जिट पोल या शुरुआती राउंड की लीड देखकर जश्न मनाने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के 'जीत के लड्डू' अंतिम नतीजों में 'हार' में तब्दील हो गए.