/बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट: कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती, बंद रहेंगे ये रास्ते... ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

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पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब बस कुछ ही घंटों में सभी के सामने होगा. कल, 3 अगस्त की सुबह 8 बजे से एएन कॉलेज में मतों की गिनती की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी. चुनाव के परिणामों को लेकर लोगों और राजनीतिक दलों में उत्सुकता देखने को मिल रही है. मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सबसे पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी. इसके ठीक आधे घंटे बाद, यानी सुबह 8:30 बजे से ईवीएम (EVM) मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा.
मतगणना और सुरक्षा की व्यवस्था
इस उपचुनाव में कुल 422 मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती होगी. इसके लिए मतगणना स्थल पर कुल 15 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें से 14 टेबलों पर मतों की गिनती की जाएगी. दोपहर होते-होते रुझान साफ होने लगेंगे और लगभग 3 बजे तक चुनाव का अंतिम परिणाम भी सभी के सामने आ जाएगा. सुरक्षा के लिहाज से ईवीएम की तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना स्थल पर 100 सुरक्षाकर्मी, जबकि बाहरी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 150 पुलिसकर्मी व ट्रैफिक फोर्स तैनात रहेंगे.
ट्रैफिक डायवर्जन का रखें खास ध्यान
यातायात की व्यवस्था सही रखने के लिए कल सुबह 5 बजे से ही बोरिंग रोड और इसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा. मतगणना पूरी होने तक कई प्रमुख मार्गों पर आम वाहनों की नो-एंट्री रहेगी. आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. बांकीपुर उपचुनाव में 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 23 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. अब सभी की निगाहें कल आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने अपना नया जनप्रतिनिधि किसे चुना है.