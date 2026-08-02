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बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट: कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती, बंद रहेंगे ये रास्ते... ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Bankipur by-election result: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल (3 अगस्त) आने वाले हैं. सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती होगी. इसके लिए सुबह 5 बजे से बोरिंग रोड और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.

Written BySunny KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 02, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:45 AM IST
बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट: कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती, बंद रहेंगे ये रास्ते... ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट (फाइल फोटो)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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