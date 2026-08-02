/बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट: कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती, बंद रहेंगे ये रास्ते... ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

ट्रैफिक डायवर्जन का रखें खास ध्यान

यातायात की व्यवस्था सही रखने के लिए कल सुबह 5 बजे से ही बोरिंग रोड और इसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा. मतगणना पूरी होने तक कई प्रमुख मार्गों पर आम वाहनों की नो-एंट्री रहेगी. आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. बांकीपुर उपचुनाव में 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 23 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. अब सभी की निगाहें कल आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने अपना नया जनप्रतिनिधि किसे चुना है.