/बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को दिया समर्थन, JJD उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद बड़ा फैसला

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बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के सियासी दंगल में एक नया मोड़ सामने आ गया है. जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। तेज प्रताप यादव ने बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर को समर्थन करने का फैसला लिया है.
तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जेजेडी जन सुराज पार्टी का समर्थन करेगी. प्रशांत किशोर से हुई बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने बताया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उनकी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से सीधी बातचीत हुई है.
उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत प्रशांत किशोर जी से हो चुकी है और बांकीपुर उपचुनाव में हम सब मिलकर जन सुराज प्रत्याशी का समर्थन करेंगे. तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर का रुख साफ है कि किसी भी परिस्थिति में बांकीपुर से बीजेपी को जीत दर्ज नहीं करने देना है. इसी राजनीतिक रणनीति के तहत दोनों दल एक साथ आए हैं.
वहीं, इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्र अपने अधिकारों और मांगों को लेकर पूरे देश में सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है. तेज प्रताप ने ऐलान किया कि वह छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं और उनकी आवाज को हर मंच पर उठाएंगे.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा