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बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को दिया समर्थन, JJD उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद बड़ा फैसला

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जेजेडी जन सुराज पार्टी का समर्थन करेगी. प्रशांत किशोर से हुई बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने बताया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उनकी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से सीधी बातचीत हुई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:55 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को दिया समर्थन, JJD उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद बड़ा फैसला
Image Credit: (Z News) तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को दिया समर्थन

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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