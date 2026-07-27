/बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता के समर्थन में निकाला रोड शो, बोले- सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी

'जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव तय है'

तेजस्वी यादव ने कहा कि नितिन नवीन एक डंपिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बीजेपी ने इमेज कैंडिडेट को उतारा है. उसको भी कोई नहीं जानता, वह भी डंपिंग है. बांकीपुर की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव तय है. तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी खुद आपराधिक छवि के मुख्यमंत्री हैं. ना काम पर, ना छवि पर, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं. सम्राट चौधरी ने कोई काम नहीं किया, केवल गोली चलवाने का काम किया है.