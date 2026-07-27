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बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता के समर्थन में निकाला रोड शो, बोले- सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो निकाला. इस दौरान उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी खुद आपराधिक छवि के मुख्यमंत्री हैं. ना काम पर, ना छवि पर, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 27, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:38 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता के समर्थन में निकाला रोड शो, बोले- सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव: तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता के समर्थन में निकाला रोड शो- @yadavtejashwi

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