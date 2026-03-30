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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज, वोटिंग के लिए तैयार पोलिंग बूथ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Bankipur By Election 2026: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत गुरुवार को वोटिंग होगी. मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और प्रत्यशियों को किस्तम को ईवीएम में कैद करेंगे.

Written ByShailendra
Published: Jul 30, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:01 AM IST
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज, वोटिंग के लिए तैयार पोलिंग बूथ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
Image Credit: (Photo-AI) बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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