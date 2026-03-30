/बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज, वोटिंग के लिए तैयार पोलिंग बूथ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

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पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को होगी. वोटिंग सुबह शुरू होगी और शाम तक चलेगी. जो वोटर ऑफिशियल बंद होने के समय से पहले लाइन में खड़े होंगे, उन्हें वोट डालने की इजाजत होगी. इलेक्शन कमीशन ने जरूरी जगहों के आस-पास सुरक्षा उपायों और पाबंदियों के साथ वोटिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंतजाम किए हैं.
3.79 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार 3,79,616 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. जिनमें शामिल पुरुष मतदाता 2,00,060 हैं. जबकि, महिला मतदाता 1,79,533 हैं और थर्ड जेंडर मतदाता 23 शामिल हैं.
29 मोबाइल बूथ और 422 पोलिंग सेंटर
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के लिए कुल 422 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं. जिसमें 247 वोटिंग सेंटर सरकारी भवनों में हैं. जबकि, 175 मतदान केंद्र निजी भवनों में बनाए गए हैं. वहीं, वोटर्स की सुविधा के लिए 29 मोबाइल बूथ भी बनाए गए हैं.
वोटों की गिनती कब होगी?
बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती 3 अगस्त, 2026 को होगी. काउंटिंग सेंटर पटना के ए.एन. कॉलेज में बनाया जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) आने के बाद अधिकारी प्रोसेस शुरू करेंगे. काउंटिंग की जगह के आस-पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. पोलिंग वाले दिन के उलट 3 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे घोषित नहीं किया जाएगा. हालांकि, काउंटिंग की वजह से ए.एन. कॉलेज के आस-पास ट्रैफिक पर रोक रहेगी.
किसे मिलेगी छुट्टी? जानिए
बांकीपुर चुनाव क्षेत्र के सभी रजिस्टर्ड वोटर अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए छुट्टी के हकदार हैं। अगर कोई वोटर चुनाव क्षेत्र के बाहर काम करता है, तो भी अगर वह बांकीपुर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो वह छुट्टी का फायदा ले सकता है. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद ऑफिस, दुकानें और कमर्शियल जगहें पोलिंग वाले दिन बंद रहेंगी. हालांकि, बांकीपुर विधनासभा क्षेत्र में काम करने वाले लेकिन दूसरे चुनाव क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड कर्मचारियों को ऑटोमैटिकली चुनाव की छुट्टी नहीं मिल सकती है.
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पटना के कई मुख्य हिस्से आते हैं, जैसे पटना जंक्शन, गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, न्यू डाक बंगला रोड, पीएमसीएच, सिविल कोर्ट, कदमकुआं, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, बाकरगंज, सब्जीबाग, जक्कनपुर, मीठापुर, यारपुर और कंकड़बाग के कुछ हिस्से.
ट्रैफिक पर रोक और जरूरी निर्देश
पोलिंग के बाद ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से जुड़े रास्तों पर आने-जाने पर रोक लग सकती है. बोरिंग रोड क्रॉसिंग, मोहिनी चौक, पाटलिपुत्र गोलंबर और अटल पथ से एएन कॉलेज की ओर जाने वाली सड़कों पर रोक लग सकती है.