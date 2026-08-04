/नीतीश कुमार को जिस तरह हटाया गया, उससे बिहार के लोग बीजेपी से नाराज हैं, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बोले अनंत सिंह

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बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार खुद चुनावी मैदान में उतरे और अपना लोहा भी मनवाया. बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत हुई है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19324 वोटों से हराया है. प्रशांत किशोर की इस धमाकेदार जीत पर मोकामा विधायक अनंत सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. अनंत सिंह ने कहा कि जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे. दुकान चलाने की चीज तो है नहीं, इसकी मालिक जनता है. वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं. वो एक ही आदमी की शक्ति है और वो है जनता की. जनता में हवा उड़ा कि भाजपा ने मनजोबरी करके नीतीश जी के साथ ऐसा किया है, अब बात जो रहे.
'जनता को यह बात नहीं आई पसंद'
मोकामा विधायक ने कहा कि लोगों को लगता है कि भले ही उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया, लेकिन वे मनमाने ढंग से लोगों को हटाते या वापस लाते हैं, या किसी को नियुक्त तो करते हैं लेकिन बाद में उन्हें हटा देते हैं. जनता को यह बात पसंद नहीं आई. वे सोचते हैं, हमने एक खास जनादेश के लिए वोट दिया, फिर भी किसी और को अपनी मर्जी से लाया या नियुक्त किया जाता है. लोगों को प्रक्रिया का इस तरह से मजाक बनाना पसंद नहीं है. नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि चर्चा यह है कि यह सब उसकी मर्जी के बिना किया गया. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि नहीं, दोनों ने यह पूरी तरह अपनी मर्जी से किया. लोग नाराज हैं और सोच रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को वोट दिया, फिर भी उन्होंने उसे हटा दिया. जनता नाखुश है.
रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होने पर क्या बोले अनंत सिंह?
नीतीश कुमार रहते शायद ये चीजें नहीं होती, इसपर अनंत सिंह ने कहा कि हमें तो लगता है ऐसा नहीं होगा. जनता को लगता है नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने उन्हें वोट भी दिया और फिर भी उन्हें हटा दिया गया. जबकि नीतीश जी खुद पद से हटे थे, लेकिन जनता का मानना है कि उन्हें हटाया गया था. विपक्ष की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होने पर अनंत सिंह ने कहा कि हम पहले ही बोले थे कि वो पार्टी नहीं है. उस पार्टी के साथ एक भी व्यक्ति चलने के लिए तैयार नहीं है. वहीं, इस बार आरजेडी को मुसलमान और यादव ने भी वोट नहीं दिया, इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि वो समझ गए हैं, कि वोट देकर क्या बर्बाद करें.