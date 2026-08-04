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नीतीश कुमार को जिस तरह हटाया गया, उससे बिहार के लोग बीजेपी से नाराज हैं, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बोले अनंत सिंह

बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे. विपक्ष की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होने पर अनंत सिंह ने कहा कि हम पहले ही बोले थे कि वो पार्टी नहीं है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 04, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:13 PM IST
नीतीश कुमार को जिस तरह हटाया गया, उससे बिहार के लोग बीजेपी से नाराज हैं, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बोले अनंत सिंह
Image Credit: मोकामा विधायक अनंत सिंह (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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