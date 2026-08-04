/नीतीश कुमार को जिस तरह हटाया गया, उससे बिहार के लोग बीजेपी से नाराज हैं, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बोले अनंत सिंह

'जनता को यह बात नहीं आई पसंद'

मोकामा विधायक ने कहा कि लोगों को लगता है कि भले ही उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया, लेकिन वे मनमाने ढंग से लोगों को हटाते या वापस लाते हैं, या किसी को नियुक्त तो करते हैं लेकिन बाद में उन्हें हटा देते हैं. जनता को यह बात पसंद नहीं आई. वे सोचते हैं, हमने एक खास जनादेश के लिए वोट दिया, फिर भी किसी और को अपनी मर्जी से लाया या नियुक्त किया जाता है. लोगों को प्रक्रिया का इस तरह से मजाक बनाना पसंद नहीं है. नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि चर्चा यह है कि यह सब उसकी मर्जी के बिना किया गया. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि नहीं, दोनों ने यह पूरी तरह अपनी मर्जी से किया. लोग नाराज हैं और सोच रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को वोट दिया, फिर भी उन्होंने उसे हटा दिया. जनता नाखुश है.