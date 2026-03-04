Advertisement
बांकीपुर उपचुनाव: क्या 'नितिन नवीन' के किले में सेंध लगा पाएगा विपक्ष? RJD-कांग्रेस के ये हैं 3 'गेमचेंजर' प्लान

Bankipur Byelection: नितिन नवीन की गैरमौजूदगी में विपक्ष के पास भगवा किले को जीतने का सुनहरा मौका होगा. हालांकि, बांकीपुर जैसे कठिन क्षेत्र में विपक्ष तभी जीत सकता है जब कांग्रेस और आरजेडी का वोट पूरी तरह ट्रांसफर हो और 'जन सुराज' भाजपा के वोटों में बड़ी सेंध लगाए.

Mar 04, 2026

तेजस्वी यादव-राहुल गांधी (फाइल फोटो)
Bankipur Byelection: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम राज्यसभा के लिए आगे किए जाने के साथ ही बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आहट सुनाई देने लगी है. इस सीट को बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ के रूप में जाना जाता है. बीते 15 वर्षों से यहां नितिन नवीन का कब्जा रहा है, उससे पहले उनके स्वर्गवासी पिता नवीन किशोर सिन्हा विधायक चुने जाते रहे हैं. अब बीजेपी के सामने अपने सबसे मजबूत किले को बचाने की चुनौती होगी. उधर नितिन नवीन की गैरमौजूदगी में विपक्ष के पास भगवा किले को जीतने का सुनहरा मौका होगा. कांग्रेस के साथ मिलकर राजद ने इसके लिए अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है. सियासी जानकारों के मुताबिक, महागठबंधन इस बार 'शहरी और युवा' वोटर को रिझाने के लिए पारंपरिक राजनीति से हटकर नए चेहरों पर दांव लगा सकता है.

रेखा कुमारी को फिर मिलेगा मौका?

2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन के सामने महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने रेखा कुमारी को मैदान में उतारा था. वे दूसरे नंबर पर रही थीं. उन्होंने करीब 46,000 वोट हासिल किए थे. इस बार भी उनपर भरोसा जताया जा सकता है. सियासत के जानकारों का कहना है कि रेखा कुमारी ने शहरी इलाकों में आरजेडी की पहुंच बढ़ाई है. पार्टी उन पर फिर से भरोसा जता सकती है, क्योंकि वे अब इस क्षेत्र के लिए एक जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं. हालांकि, रेखा कुमारी को अपने वोट शेयर में करीब 20-25% की बड़ी छलांग लगानी होगी, जो बिना किसी 'लहर' के मुश्किल है.

कांग्रेस के लव सिन्हा भी कर सकते हैं करिश्मा

महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस नेता लव सिन्हा भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. लव सिन्हा, बॉलीवुड सुपरस्टार और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं. वे 2015 में नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं. हालांकि, उस वक्त लव सिन्हा को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी. इस बार नितिन नवीन की अनुपस्थिति में विपक्ष की ओर से जातीय कार्ड कारगर साबित हो सकता है. कायस्थ बाहुल्य इस सीट अगर विपक्ष किसी प्रभावशाली कायस्थ चेहरे को टिकट देता है, तो भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है. 

'जन सुराज' का प्रभाव और विपक्षी समीकरण

वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी 'जन सुराज' एक बार फिर से मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है. 2025 में जनसुराज की वंदना कुमारी ने मुकाबले त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की थी. उपचुनाव में अगर 'जन सुराज' फिर से मजबूत उम्मीदवार उतारती है, तो वह भाजपा के साथ-साथ महागठबंधन के शहरी वोटों को भी काट सकती है. वहीं महागठबंधन की कोशिश होगी कि 'शिक्षित और प्रोफेशनल' युवाओं को अपने पाले में लाया जाए ताकि भाजपा के 'विकास' वाले नैरेटिव को चुनौती दी जा सके.

विपक्ष के 3 बड़े 'चुनावी हथियार'

1. बेरोजगारी का मुद्दा: पटना के शिक्षित युवाओं के बीच रोजगार और स्टार्टअप सुविधाओं की कमी को मुद्दा बनाना.

2. स्मार्ट सिटी की हकीकत: पटना की जलजमाव और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं पर भाजपा सरकार को घेरना.

3. एंटी-इनकंबेंसी: 20 साल से एक ही पार्टी के कब्जे वाली सीट पर 'बदलाव' की अपील करना.

