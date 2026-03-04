बांकीपुर उपचुनावः नितिन नवीन की जगह कौन? भाजपा के 'शॉर्टलिस्ट' में शामिल ये 3 नाम; जानें किसका पलड़ा भारी

Bankipur Byelection: बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में पार्टी के सामने बांकीपुर सीट को सुरक्षित रखने की चुनौती खड़ी हो गई है. इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से नितिन नवीन का जादू देखने को मिल रहा था. अब पार्टी किसी ऐसे चेहरे को उतारना चाहती है जो न केवल जातीय समीकरण में फिट बैठे, बल्कि पार्टी के 'युवा और शिक्षित' ब्रांड को भी आगे बढ़ा सकें.

पार्टी का फोकस इन बिंदुओं पर होगा

1. संगठनात्मक मजबूती- नितिन नवीन की जगह बीजेपी को अब ऐसे नेता की तलाश है जो पार्टी का कोई 'पुराना सिपाही' हो. पार्टी की पहली प्राथमिकता हमेशा संगठन से जुड़े चेहरों को देने की रही है. ऐसे में किसी वरिष्ठ पदाधिकारी या प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य को मौका मिल सकता है. पूरी संभावना यह है कि किसी ऐसे नेता को टिकट दिया जा सकता है, जिसने नितिन नवीन के साथ जमीन पर काम किया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

2. 'महिला कार्ड'- 2025 के चुनाव में राजद ने महिला कार्ड चलते हुए रेखा कुमारी को मैदान में उतारा था, हालांकि नितिन नवीन के सामने उसका यह दांव काम नहीं आया था. नितिन नवीन की जगह बीजेपी की महिला मोर्चा की कोई प्रखर वक्ता या शिक्षित महिला को टिकट मिल सकती है.

3. युवा नेतृत्व- नितिन नवीन खुद एक युवा चेहरा रहे हैं. बीजेपी उनकी जगह किसी युवा नेता को ही मैदान में उतारना चाहेगी. पार्टी की ओर से किसी डॉक्टर, इंजीनियर या वकील को भी उतारा जा सकता है, जो पटना के प्रबुद्ध वर्ग (Intellectual Class) के बीच लोकप्रिय हो.

4- जातीय समीकरण- बांकीपुर पटना का सबसे शिक्षित इलाका है. यहां का वोटर डिग्री और विजन देखता है. इसके बावजूद जातीय समीकरण को साधकर बीजेपी अपने किले को बचाने की कोशिश करेगी. इस सीट पर कायस्थ समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, लिहाजा नितिन नवीन को रिप्लेश करने वाला कोई कायस्थ समाज का ही नेता हो सकता है.

बांकीपुर की 'सियासी' हकीकत: एक नजर में

पक्ष विवरण बीजेपी की चुनौती नितिन नवीन जैसा 'मास अपील' वाला चेहरा ढूंढना. विपक्ष का मौका उपचुनाव में कम वोटिंग का फायदा उठाकर सेंध लगाने की कोशिश. निर्णायक फैक्टर कायस्थ + शहरी युवा + महिला वोटर.

भाजपा के 'शॉर्टलिस्ट' में शामिल ये 3 नाम

1. संजय मयूख: भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी और विधान परिषद सदस्य (MLC), जो इस सीट के लिए एक प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं

2. ऋतुराज सिन्हाः बिहार भाजपा के दिग्गज नेता आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा को मौका मिल सकता है. वे वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं. उनकी युवा छवि और क्षेत्र में पकड़ के कारण उन्हें एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है.

3. आशीष सिन्हाः यह नाम भी स्थानीय स्तर पर कायस्थ चेहरे के रूप में चर्चा में है.