'लंदन से फंडिंग, दिल्ली से ऑपरेशन', चुनाव आयोग में घिरी जन सुराज, प्रशांत किशोर पर बीजेपी का बड़ा आरोप, EC पहुंची शिकायत

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बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले सियासी पारा उफान पर है. जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 21 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर प्रशांत किशोर पर चुनावी खर्च की तय सीमा का उल्लंघन करने और सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. साथ ही चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शामिल करने की मांग की है.
'40 लाख की सीमा, लेकिन करोड़ों का खर्च'
बीजेपी नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये ही खर्च कर सकता है. हालांकि, प्रशांत किशोर पर आरोप है कि वे अकेले सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग के जरिए से करोड़ों रुपये झोंक रहे हैं. बीजेपी के अनुसार, सैकड़ों फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए चुनावी माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है.
बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि प्रत्येक प्रोमोशनल वीडियो के लिए इन्फ्लुएंसर्स को 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक का नकद या डिजिटल भुगतान किया जा रहा है. बीजेपी नेताओं ने अपने शिकायत पत्र में दावा किया है कि प्रशांत किशोर का प्रचार अभियान कुछ विशिष्ट डेटा और एनालिटिक्स कंपनियों के जरिए संचालित हो रहा है.
बीजेपी का आरोप है कि Simple Sense Analytics Private Limited और News Lighthouse नाम की जिन कंपनियों से प्रचार चलाया जा रहा है, उनका पंजीकृत पता नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित उसी परिसर का है, जहां प्रशांत किशोर की पत्नी की कंपनी Vedhas Ventures Private Limited दर्ज है. बीजेपी का कहना है कि इन कॉर्पोरेट माध्यमों से फंडिंग को घुमाकर चुनाव प्रचार में बेहिसाब पैसा लगाया जा रहा है. हालांकि, इन दावों के समर्थन में किसी आधिकारिक केंद्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं हुई है.
बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर के समर्थन में चल रहे कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया हैंडल्स की लोकेशन भारत से बाहर की पाई गई है. उन्होंने कहा कि कुछ मुख्य प्रचार अकाउंट्स की IP और सर्वर लोकेशन लंदन की बताई जा रही है. बाकी नेटवर्क दिल्ली के वसंत कुंज और वसंत विहार इलाकों से बॉट (Bot) नेटवर्क की मदद से कंट्रोल किए जा रहे हैं.
बीजेपी का कहना है कि विदेशी धरती से भारतीय चुनावों के जनमत को प्रभावित करने की यह कोशिश सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को चुनौती देती है.. इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, मंत्री मिथिलेश तिवारी, विधायक जीवेश मिश्रा और जनक राम समेत बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं, जो इस प्रकार हैं.
1.तत्काल डिजिटल ऑडिट
2. ED द्वारा वित्तीय स्रोतों की जांच
3. अकाउंट्स पर प्रतिबंध