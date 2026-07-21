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'लंदन से फंडिंग, दिल्ली से ऑपरेशन', चुनाव आयोग में घिरी जन सुराज, प्रशांत किशोर पर बीजेपी का बड़ा आरोप, EC पहुंची शिकायत

बीजेपी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 21 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर प्रशांत किशोर पर चुनावी खर्च की तय सीमा का उल्लंघन करने और सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

Written ByShailendra
Published: Jul 21, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:33 PM IST
'लंदन से फंडिंग, दिल्ली से ऑपरेशन', चुनाव आयोग में घिरी जन सुराज, प्रशांत किशोर पर बीजेपी का बड़ा आरोप, EC पहुंची शिकायत
Image Credit: बीजेपी का प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप, चुनाव आयोग पहुंची शिकायतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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