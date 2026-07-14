Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /बांकीपुर उपचुनावः BJP उम्मीदवार के पास न घर ना गाड़ी, वहीं ₹10 करोड़ सिर्फ टैक्स भरते हैं प्रशांत किशोर, जानें और भी दिलचस्प बातें

बांकीपुर उपचुनावः BJP उम्मीदवार के पास न घर ना गाड़ी, वहीं ₹10 करोड़ सिर्फ टैक्स भरते हैं प्रशांत किशोर, जानें और भी दिलचस्प बातें

Bankipur By-Election: शपथपत्र में घोषित संपत्ति के मामले में भी प्रशांत किशोर अन्य सभी उम्मीदवारों से काफी आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं. पीके ने बीते 5 सालों में 10 करोड़ रुपये इनकम टैक्स और GST भरा है, जबकि उनकी पत्नी भी हर साल 8 से 9 लाख रुपये का टैक्स भरती हैं. वहीं, बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के पास न तो खुद का घर है और ना ही कोई गाड़ी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 14, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:35 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः BJP उम्मीदवार के पास न घर ना गाड़ी, वहीं ₹10 करोड़ सिर्फ टैक्स भरते हैं प्रशांत किशोर, जानें और भी दिलचस्प बातें
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः BJP उम्मीदवार के पास न घर ना गाड़ी, वहीं ₹10 करोड़ सिर्फ टैक्स भरते हैं प्रशांत किशोर (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना में देर रात पुलिस का एक्शन: नदी किनारे चल रही अवैध शराब भट्ठियों को किया ध्वस्त
patna news52 min ago
2
Madhepura news1 hr ago
3
Bharat Tiwari encounterJul 13
4
Chatra NewsJul 13
5
Samastipur NewsJul 13