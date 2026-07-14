/बांकीपुर उपचुनावः BJP उम्मीदवार के पास न घर ना गाड़ी, वहीं ₹10 करोड़ सिर्फ टैक्स भरते हैं प्रशांत किशोर, जानें और भी दिलचस्प बातें

उधर, बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने शपथपत्र में खुद को बेदाग बताया है. हलफनामे के अनुसार, 32 वर्षीय नीरज सिन्हा के पास कुल ₹12,28,554.74 की चल संपत्ति है. उनके पास 70,000 रुपये कैश है, जबकि अलग-अलग बैंकों में कुल 9,24,204.74 रुपये जमा हैं. इतना ही नहीं उनके पास करीब 10 ग्राम की एक सोने की चेन, 4 ग्राम की सोने की अंगूठी और करीब 200 ग्राम चांदी है. नीरज सिन्हा की अचल संपत्ति की बात करें, तो उनके पास अपनी कोई जमीन, मकान या फ्लैट नहीं है. जिस घर में वह रहते हैं, वो पुश्तैनी है. नालंदा जिले में उनके पूर्वजों की कृषि योग्य भूमि है, जिसमें उनका हिस्सा करीब 10.9375 डिसमिल है, जिसकी वर्तमान समय में अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये होगी. इतना ही नहीं उनके पास कोई गाड़ी नहीं है. हलफनामे में नीरज सिन्हा ने खुद को 'सामाजिक कार्यकर्ता' और 'बिजनेसमैन' बताया है.