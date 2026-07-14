/बांकीपुर उपचुनावः BJP उम्मीदवार के पास न घर ना गाड़ी, वहीं ₹10 करोड़ सिर्फ टैक्स भरते हैं प्रशांत किशोर, जानें और भी दिलचस्प बातें

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का अखाड़ा सज चुका है. सोमवार (13 जुलाई) को एनडीए समर्थित बीजेपी नीरज सिन्हा और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया. तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD की प्रत्याशी वीणा मानवी ने भी कल ही अपना पर्चा दाखिल किया, जबकि महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता पहले ही नामांकन कर चुकी थीं. कुछ अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्ही चारों के बीच माना जा रहा है. नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों की प्रॉपर्टी का भी खुलासा हो गया है. उम्मीदवारों के शपथपत्र के अनुसार, शिक्षा के मामले में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सबसे आगे दिखाई देते हैं. उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता स्नातक हैं.
शपथपत्र में घोषित संपत्ति के मामले में भी प्रशांत किशोर अन्य सभी उम्मीदवारों से काफी आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं. प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के पास 111 करोड़ की चल संपत्ति है. इतना ही नहीं पति-पत्नी दोनों करीब 86 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक हैं. हलफनामे के अनुसार, अकेले प्रशांत किशोर के पास ही 233.78 करोड़ रुपये की संपत्ति है. पीके के बच्चों के पास भी करोड़ों रुपये की संपत्ति है. पीके और उनकी पत्नी के पास पटना के अलावा दिल्ली, यूपी और गुवाहटी में भी जमीन, फ्लैट और बंगले हैं. सबसे खास बात यह है कि अकेले पीके ने बीते 5 सालों में 10 करोड़ रुपये इनकम टैक्स और GST भरा है. प्रशांत किशोर की पत्नी भी हर साल 8 से 9 लाख रुपये का टैक्स भरती हैं.
उधर, बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने शपथपत्र में खुद को बेदाग बताया है. हलफनामे के अनुसार, 32 वर्षीय नीरज सिन्हा के पास कुल ₹12,28,554.74 की चल संपत्ति है. उनके पास 70,000 रुपये कैश है, जबकि अलग-अलग बैंकों में कुल 9,24,204.74 रुपये जमा हैं. इतना ही नहीं उनके पास करीब 10 ग्राम की एक सोने की चेन, 4 ग्राम की सोने की अंगूठी और करीब 200 ग्राम चांदी है. नीरज सिन्हा की अचल संपत्ति की बात करें, तो उनके पास अपनी कोई जमीन, मकान या फ्लैट नहीं है. जिस घर में वह रहते हैं, वो पुश्तैनी है. नालंदा जिले में उनके पूर्वजों की कृषि योग्य भूमि है, जिसमें उनका हिस्सा करीब 10.9375 डिसमिल है, जिसकी वर्तमान समय में अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये होगी. इतना ही नहीं उनके पास कोई गाड़ी नहीं है. हलफनामे में नीरज सिन्हा ने खुद को 'सामाजिक कार्यकर्ता' और 'बिजनेसमैन' बताया है.