/बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज बड़ा दिन, BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज (सोमवार, 13 जुलाई) नामांकन का अंतिम दिन है. लिहाजा, एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं. इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के नामांकन में बिहार एनडीए अपनी ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन कर सकता है. नीरज सिन्हा के नामांकन में सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. इस दौरान एनडीए नेताओं की ओर से एक जनसभा भी की जा सकती है.
नामांकन से पहले नीरज सिन्हा ने रविवार (12 जुलाई) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. नीरज सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के दिग्गज नेता सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे. ललन सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को जीत की अग्रिम बधाई दी. उन्होंने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि एनडीए के सभी दल पूरी ताकत और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे.
उधर दूसरी ओर, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं. जन सुराज से मिली जानकारी के मुताबिक, नामांकन से पहले प्रशांत किशोर आज सुबह 10 बजे स्काउट एंड गाइड मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे. इसके बाद एक रोड शो करेंगे. पीके की नामांकन यात्रा स्काउट एंड गाइड मैदान से कोतवाली थाना, डाकबंगला चौराहा, एसपी वर्मा रोड, जेपी गोलंबर होते हुए गांधी मैदान थाना पहुंचेगी. यहां से कारगिल चौक से कलेक्ट्रेट होते हुए नामांकन पत्र भरने चुनाव पदाधिकारी के पास पहुंचेंगे.
बता दें कि अंतिम दिन नामांकन के लिए अधिक भीड़ बढ़ने की संभावना है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना पर्चा नहीं भरा है, वे भी आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच सकते हैं. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं. जानकारी के मुताबिक, जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने नामांकन स्थल पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की है.
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी. नामांकन के लिए प्रत्याशी अधिकतम तीन वाहनों के साथ ही समाहरणालय परिसर में प्रवेश कर सकता है. वहीं, नामांकन कक्ष में उम्मीदवार के साथ केवल पांच लोगों को जाने की अनुमति होगी. इसके साथ ही नामांकन स्थल पर लाइसेंसी हथियार ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. प्रत्याशियों के बॉडीगार्ड भी नामांकन कक्ष से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे.