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बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज बड़ा दिन, BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन

Bankipur By-Election 2026: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज (सोमवार, 13 जुलाई) बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना पर्चा नहीं भरा है, वे भी आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 13, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:28 AM IST
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज बड़ा दिन, BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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