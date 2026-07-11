बांकीपुर उपचुनावः BJP को क्यों बदलना पड़ा अपना उम्मीदवार? जानें अभिषेक कुमार 'बंटी' का टिकट कटने की इनसाइड स्टोरी

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पटना की बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. पार्टी को नामांकन होने के बाद अचानक से यहां अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा. पार्टी ने पहले यहां से अभिषेक कुमार 'बंटी' को टिकट दिया था. उन्होंने गुरुवार यानी 9 जुलाई को नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन शुक्रवार को अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेस करके अपना नाम वापस ले लिया. इसके तुरंत बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी. अभिषेक कुमार ने इसके पीछे पारिवारिक कारण बताया है, लेकिन साधारण सोच का व्यक्ति भी कह सकता है कि असली कारण ये नहीं है. अब सवाल है कि प्रत्याशी के बदलने के पीछे की असली वजह क्या है?
कहा जा रहा है कि अभिषेक कुमार 'बंटी' के परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है. सियासी जानकारों के मुताबिक, अभिषेक कुमार बंटी के माता-पिता दोनों का नाम चारा घोटाले में आया था. बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को पहले इसकी जानकारी नहीं थी. जैसे ही यह बात जानकारी में आई, पार्टी ने आनन-फानन में अपना कैंडिडेट बदल दिया. पार्टी को डर था कि अगर जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं प्रत्याशी प्रशांत किशोर को इसकी भनक लग जाती, तो उपचुनाव में एनडीए के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती थी. प्रशांत किशोर ने भी शुक्रवार (10 जुलाई) की रात मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी खुद मान रही है कि वह भ्रष्ट लोगों को मैदान में उतारती है.
बीजेपी के उम्मीदवार बदलने पर जन सुराज ने तंज कसा है. जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर के डर से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने बांकीपुर उप-चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया है. BJP मान रही है कि बांकीपुर में जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है और एकमत से प्रशांत किशोर को अपना नेता बनाना चाहती है.
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने कहा कि पारिवारिक कारणों से नाम वापस ले रहे हैं. क्या बचकाना बहाना है! परिवार वालों को तो मानों खुशियों का खजाना मिल गया था. कम से कम बहाने वाली स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखवाते.