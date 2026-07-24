/बांकीपुर उपचुनाव में 6 दिन बाद वोटिंग, BJP नेता ऋतुराज सिन्हा ने प्रशांत किशोर को बताया बाहरी, पूछे तीन सवाल

राज्य चुनें
बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज से ठीक 6वें दिन वोटिंग होनी है. मतदान से पहले सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. इसी कड़ी में गुरुवार (23 जुलाई) को बीजेपी पार्टी के नेता ऋतुराज सिन्हा ने करबिगहिया और चांदपुर बेला इलाके में जनसभाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जन सुराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा. ऋतुराज सिन्हा ने प्रशांत किशोर को बाहरी बताते हुए उनसे तीन सवालों के जवाब मांगे. ऋतुराज सिन्हा ने वोटरों से कहा कि प्रशांत किशोर से तीन सवाल पूछना. पहला- प्रशांत किशोर अपना वोट करगरहर सीट से बांकीपुर में कब शिफ्ट करा रहे हैं. दूसरा सवाल- वे (पीके) खुद बांकीपुर में फ्लैट या मकान लेकर कब शिफ्ट हो रहे हैं और तीसरा सवाल- प्रशांत किशोर क्या बांकीपुर की जनता के बीच में सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक रह सकते है?
बीजेपी नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर अहंकार में रहते हैं, वह घमंडी हैं. हम लोग जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं. पीएम मोदी भी जब जनता के बीच जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, लेकिन यह तो कह रहे हैं कि जो 2025 में गलती किए हैं, वह गलती इस चुनाव में नहीं करिए. अब वह बताएं कि जनता से वोट मांग रहे हैं या उनसे गलतियों का हिसाब ले रहे हैं. ऋतुराज ने आगे कहा कि बांकीपुर की जनता किसी सलाहकार के प्रयोग का हिस्सा नहीं बनेगी. उन्होंने कहा कि बांकीपुर को सलाहकार नहीं, सेवादार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जनता को सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जनता के बीच रहकर सेवा करने वाले ही उसका विश्वास जीतते हैं.
बता दें कि बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग होनी है. यह बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और उससे पहले उनके पिता नवीन सिन्हा लगातार 4 बार विधायक रहे थे. यहां करीब 14 से 15 प्रतिशत मतदाता कायस्थ समाज से आते हैं. वहीं, 25 प्रतिशत से अधिक एम-वाई (मुस्लिम-यादव) वोटबैंक है. परंपरागत रूप से इस वोटबैंक पर आरजेडी के पक्ष में जाता रहा है. इस बार प्रशांत किशोर के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.