/बांकीपुर उपचुनाव में 6 दिन बाद वोटिंग, BJP नेता ऋतुराज सिन्हा ने प्रशांत किशोर को बताया बाहरी, पूछे तीन सवाल

बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज से ठीक 6वें दिन वोटिंग होनी है. मतदान से पहले सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. इसी कड़ी में गुरुवार (23 जुलाई) को बीजेपी पार्टी के नेता ऋतुराज सिन्हा ने करबिगहिया और चांदपुर बेला इलाके में जनसभाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जन सुराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा. ऋतुराज सिन्हा ने प्रशांत किशोर को बाहरी बताते हुए उनसे तीन सवालों के जवाब मांगे. ऋतुराज सिन्हा ने वोटरों से कहा कि प्रशांत किशोर से तीन सवाल पूछना. पहला- प्रशांत किशोर अपना वोट करगरहर सीट से बांकीपुर में कब शिफ्ट करा रहे हैं. दूसरा सवाल- वे (पीके) खुद बांकीपुर में फ्लैट या मकान लेकर कब शिफ्ट हो रहे हैं और तीसरा सवाल- प्रशांत किशोर क्या बांकीपुर की जनता के बीच में सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक रह सकते है?