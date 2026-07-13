बांकीपुर से JJD प्रत्याशी वीणा मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप बोले- एक महिला से BJP डर गई

जेजेडी प्रत्याशी ने आगे कहा कि जनता से पूछिए, जनता कितना त्राहिमाम है. क्या प्रॉब्लम नहीं है? आज के डेट में? नशा बंद हो गया, आप कहते हैं नशामुक्त है? जाके देखिए, विक्षिप्त हो रहे हैं हमारे युवा सूखा नशा से. एक सुई लेता है, 48 घंटा सोया रहता है. आप समझ रहे हैं कि हमारा कहां जा रहा है? बाकीपुर क्षेत्र? और सबसे ज़्यादा ये बाकीपुर क्षेत्र? के इर्द-गिर्द में? ये प्रॉब्लम है. इसका कनेक्शन हर चीज से है. एक सूखा नशा क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, घर में बेरोज़गारी को बढ़ावा दे रहा है, युवा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनका भविष्य चौपट हो रहा है. एक चीज़ की वजह से बहुत चीज़ डैमेज हो रहे हैं. और मैं जब जीतूँगी, तो मैं हर वार्ड में एक हेल्पलाइन सेंटर बनाऊंगी. मेरे जीतने के बाद, बाकीपुर का हर व्यक्ति अपने आप को विधायक समझेगा.