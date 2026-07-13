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बांकीपुर से JJD प्रत्याशी वीणा मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप बोले- एक महिला से BJP डर गई

JJD Candidaite Veena Manvi Arrested: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) की प्रत्याशी वीणा मानवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस पर तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी एक महिला से डर गई है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:27 PM IST
बांकीपुर से JJD प्रत्याशी वीणा मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप बोले- एक महिला से BJP डर गई
Image Credit: बांकीपुर से JJD प्रत्याशी वीणा मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप बोले- एक महिला से BJP डर गई (ANI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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