बांकीपुर से JJD प्रत्याशी वीणा मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप बोले- एक महिला से BJP डर गई

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है. आज (सोमवार, 13 जुलाई) एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इस बीच तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) की प्रत्याशी वीणा मानवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद वीणा मानवी ने कहा कि मैं सेवा भाव से आई हूं. मैंने पहले भी सेवा किया, जीतूंगी तो भी सेवा करूंगी, नहीं जीतूंगी तो भी सेवा करूंगी, इसलिए मेरा मनोबल बहुत ही मजबूत है. मेरा कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है भैया. अगर बाकीपुर की जनता ने चाहा और सही में अगर वो बदलाव चाहते हैं, तो इस बार मुझे ज़रूर चुनेंगे.
उन्होंने कहा कि जबरदस्ती आप लोग 40 साल से गढ़ बनाए हुए हैं, तो इस बार तो गढ़, गढ़ हो गया. कुछ नहीं होना गढ़ का इस बार. उन्होंने आगे कहा कि कभी भी किसी भी पार्टी की मोनोपॉली नहीं होनी चाहिए और मैं तो ये कहती हूं कि दुनिया का कोई भी विधानसभा हो, हर 5 साल बाद व्यक्ति को विधायक बदल देना चाहिए. जनता को इतना जागरूक रहना चाहिए, हर 5 साल बाद. वीणा मानवी ने कहा कि किसी से मेरी लड़ाई नहीं है. बस मेरा प्यार, मेरा जनता का प्यार है. लड़ाई हमको किसी से नहीं करनी भाई. मेरा कर्म... कर्म की रोटी अगर मैंने खाई होगी, तो जनता मुझे चुन लेगी.
जेजेडी प्रत्याशी ने आगे कहा कि जनता से पूछिए, जनता कितना त्राहिमाम है. क्या प्रॉब्लम नहीं है? आज के डेट में? नशा बंद हो गया, आप कहते हैं नशामुक्त है? जाके देखिए, विक्षिप्त हो रहे हैं हमारे युवा सूखा नशा से. एक सुई लेता है, 48 घंटा सोया रहता है. आप समझ रहे हैं कि हमारा कहां जा रहा है? बाकीपुर क्षेत्र? और सबसे ज़्यादा ये बाकीपुर क्षेत्र? के इर्द-गिर्द में? ये प्रॉब्लम है. इसका कनेक्शन हर चीज से है. एक सूखा नशा क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, घर में बेरोज़गारी को बढ़ावा दे रहा है, युवा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनका भविष्य चौपट हो रहा है. एक चीज़ की वजह से बहुत चीज़ डैमेज हो रहे हैं. और मैं जब जीतूँगी, तो मैं हर वार्ड में एक हेल्पलाइन सेंटर बनाऊंगी. मेरे जीतने के बाद, बाकीपुर का हर व्यक्ति अपने आप को विधायक समझेगा.