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बांकीपुर उपचुनावः तेजस्वी की गैरमौजूदगी में आमने-सामने थे नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर, अब त्रिकोणीय हुई लड़ाई

Bankipur By-Election: बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी में राजद कार्यकर्ता एकदम सुस्त दिखाई दे रहे थे. अब उनके मैदान में उतरने से राजद कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिल रहा है. हालांकि, सवाल यह है कि कहीं तेजस्वी यादव ने कहीं ज्यादा देर तो नहीं कर दी?

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 27, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:21 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः तेजस्वी की गैरमौजूदगी में आमने-सामने थे नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर, अब त्रिकोणीय हुई लड़ाई
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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