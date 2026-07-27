/बांकीपुर उपचुनावः तेजस्वी की गैरमौजूदगी में आमने-सामने थे नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर, अब त्रिकोणीय हुई लड़ाई

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब सिर्फ मजह तीन दिन बचे हैं और चौथे दिन मतदान होगा. चुनाव के अंतिम दिनों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. आज यानी (सोमवार, 27 जुलाई) बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों बांकीपुर में रोडशो करने वाले हैं. तेजस्वी यादव के आने से राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी काफी खुश हो गई हैं, क्योंकि अभी तक वह मुकाबले में काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी. बीजेपी अध्यक्ष नीरज नवीन ने अपनी परंपरागत से नीरज सिन्हा को उतारा है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी उपचुनाव में अपनी सियासी ताकत आजमाने के लिए उतरे हैं. दोनों दल काफी आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, राजद कार्यकर्ता अपने नेता के बिना खामोश बैठे थे.
तेजस्वी के आने से RJD में नई उमंग
अब तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने से राजद कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिल रहा है. राजद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तेजस्वी यादव लगातार दो दिनों तक बांकीपुर विधानसभा के प्रमुख इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे. महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दो दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं. 2025 में हुए चुनाव में राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 46,363 वोट मिले थे, जबकि जन सुराज कैंडिडेट कैंडिडेट वंदना कुमारी को यहां सिर्फ 7,717 वोट मिले थे. वहीं, बीजेपी के नितिन नवीन ने 98,299 हासिल करके जबरदस्त जीत हासिल की थी.
पीके से बीजेपी-राजद दोनों को खतरा
तेजस्वी की गैरमौजूदगी का प्रशांत किशोर ने भरपूर फायदा उठाया है. उन्होंने छोटी-छोटी जनसभाएं करके लोगों के बीच में अपनी जगह जरूर बनाई है. वे जहां सत्तापक्ष को घेर रहे हैं, वहीं विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं. प्रशांत किशोर के निशाने पर बीजेपी और राजद दोनों दल हैं. उनकी इस सधी हुई रणनीति के कारण ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को बांकीपुर में डेरा डालना पड़ा. पिछले एक महीने में नितिन नवीन कई बार बांकीपुर आ चुके हैं. वे आज भी बांकीपुर में एक रोड शो करने वाले हैं. प्रशांत किशोर के कारण इस उपचुनाव में नितिन नवीन के साथ तेजस्वी यादव की साख भी दांव पर लगी है. अब सभी की निगाहें रिजल्ट पर जमी हुई हैं.