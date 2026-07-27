/बांकीपुर उपचुनावः तेजस्वी की गैरमौजूदगी में आमने-सामने थे नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर, अब त्रिकोणीय हुई लड़ाई

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब सिर्फ मजह तीन दिन बचे हैं और चौथे दिन मतदान होगा. चुनाव के अंतिम दिनों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. आज यानी (सोमवार, 27 जुलाई) बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों बांकीपुर में रोडशो करने वाले हैं. तेजस्वी यादव के आने से राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी काफी खुश हो गई हैं, क्योंकि अभी तक वह मुकाबले में काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी. बीजेपी अध्यक्ष नीरज नवीन ने अपनी परंपरागत से नीरज सिन्हा को उतारा है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी उपचुनाव में अपनी सियासी ताकत आजमाने के लिए उतरे हैं. दोनों दल काफी आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, राजद कार्यकर्ता अपने नेता के बिना खामोश बैठे थे.