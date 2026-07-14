/बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी से ही ले रखा है लोन, हलफनामे से हुए और भी बड़े खुलासे

पीके और उनकी पत्नी के पास पटना के अलावा दिल्ली, यूपी और गुवाहटी में भी जमीन, फ्लैट और बंगले हैं. हलफनामे की सबसे खास बात यह है कि प्रशांत किशोर ने अपनी ही पत्नी डॉ. जाह्नवी दास से 41,88,373 रुपये का पर्सनल लोन ले रखा है. हलफनामे के अनुसार, पीके की डॉ.जाह्नवी दास के नाम पर कुल 112 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है. इसमें से उनके पास करीब 89 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति मौजूद है. हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर ने बीते 5 सालों में 10 करोड़ रुपये इनकम टैक्स और GST भरा है. प्रशांत किशोर की पत्नी भी हर साल 8 से 9 लाख रुपये का टैक्स भरती हैं.