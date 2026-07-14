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बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी से ही ले रखा है लोन, हलफनामे से हुए और भी बड़े खुलासे

Prashant Kishor Total Assets: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हो गया है. पीके और उनकी पत्नी के पास कुल 198 करोड़ रुपये की संपत्ति है. बांकीपुर उपचुनाव में वे सबसे अमीर कैंडिडेट हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 14, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:27 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी से ही ले रखा है लोन, हलफनामे से हुए और भी बड़े खुलासे
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी से ही ले रखा है लोन, हलफनामे से हुए और भी बड़े खुलासे (VideoGrab)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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