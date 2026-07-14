/बांकीपुर उपचुनावः प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी से ही ले रखा है लोन, हलफनामे से हुए और भी बड़े खुलासे

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नॉमिनेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी भी सामने आ गई है. इस कड़ी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के हलफनामे से कई बड़े खुलासे हुए हैं. चुनाव आयोग को सौंपे गए एफिडेविट के अनुसार, प्रशांत किशोर अरबों की संपत्ति के मालिक हैं. पीके से उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास कहीं ज्यादा अमीर हैं. इतना ही नहीं प्रशांत किशोर के बेटे दैबिक भारद्वाज भी करोड़पति हैं.
हलफनामे के अनुसार, पीके के पास 65,570 रुपये नकदी है, जबकि 7.36 करोड़ से ज्यादा रुपये बैंकों में FD के रूप में जमा कर रखे हैं. पीके ने करीब 5.34 करोड़ रुपये का लाइफ इंशोरेंस ले रखा है. पटना के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक खाते में 24,844 रुपये जमा हैं. इसके अलावा प्रशांत किशोर के पास भारती एयरटेल के 1985 शेयर्स और इंडियन ओवरसीज बैंक के 73,243 के शेयर हैं, जिनकी बाजार अनुमानित कीमत 63,44,737 रुपये है. गहनों के नाम पर पीके के पास महज 0.6 ग्राम की सोने और एक पन्ने की अंगूठी है, जिसकी कीमत करीब 1.35 लाख रुपये है. पीके के पास अपना कोई वाहन नहीं है.
पीके और उनकी पत्नी के पास पटना के अलावा दिल्ली, यूपी और गुवाहटी में भी जमीन, फ्लैट और बंगले हैं. हलफनामे की सबसे खास बात यह है कि प्रशांत किशोर ने अपनी ही पत्नी डॉ. जाह्नवी दास से 41,88,373 रुपये का पर्सनल लोन ले रखा है. हलफनामे के अनुसार, पीके की डॉ.जाह्नवी दास के नाम पर कुल 112 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है. इसमें से उनके पास करीब 89 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति मौजूद है. हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर ने बीते 5 सालों में 10 करोड़ रुपये इनकम टैक्स और GST भरा है. प्रशांत किशोर की पत्नी भी हर साल 8 से 9 लाख रुपये का टैक्स भरती हैं.