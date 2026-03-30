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'बांकीपुर के भैया' का नया सफर: 5 बार के विधायक नितिन नवीन अब संभालेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और संसद का मोर्चा

Nitin Nabin New Journey: नितिन नवीन भले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों, भले ही वे राज्यसभा पहुंच गए हों, लेकिन बांकीपुर क्षेत्र की जनता के वे आज भी भैया हैं और कल भी रहेंगे. इस क्षेत्र की जनता से उनका नाता शायद ही कभी खत्म हो. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:41 PM IST

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नितिन नवीन और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का गहरा नाता.
नितिन नवीन और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का गहरा नाता.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष़ नितिन नवीन ने सोमवार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायकी से त्यागपत्र दे दिया. 16 मार्च को राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में वे जीते थे. इससे पहले पार्टी ने उनको अपना सर्वोच्च पद सौंपा था. जाहिर है, अब वे बिहार की नहीं बल्कि देश की राजनीति करेंगे. हालांकि भावनात्मक रूप से बांकीपुर विधानसभा सीट से उनका लगाव शायद ही कभी खत्म हो. वे आज भी बांकीपुर के भैया हैं और आगे भी बने रहेंगे. नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रह चुके हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस क्षेत्र से 50 हजार से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की थी. यह उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है. 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहारी बाबू और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुध्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी को भी मात दी थी. बांकीपुर और नितिन नवीन का रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला है. क्षेत्र की जनता और नितिन नवीन का एक-दूसरे के प्रति समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है. आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और नितिन नवीन के बीच के समन्वय को समझने की कोशिश करते हैं.

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था. उससे पहले इस विधानसभा क्षेत्र को 'पटना पश्चिम' के नाम से जाना जाता था. बांकीपुर के महत्व की बात करें तो इसमें पटना नगर निगम के कई महत्वपूर्ण वार्ड आते हैं. ऐतिहासिक गोलघर, खुदाबख्श लाइब्रेरी और बिहार म्यूजियम इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं. यह कायस्थ बहुल इलाका है और यहां से ज्यादातर प्रत्याशी इसी समुदाय से आते रहे हैं. इस सीट को भाजपा का अभेद्य किला माना जाता है, क्योंकि परिसीमन के बाद से यहां पार्टी कभी हारी नहीं है. 

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नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से भाजपा विधायक हुआ करते थे. उनके निधन के बाद नितिन नवीन ने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला. नितिन नवीन बिहार की सरकार में नगर विकास और आवास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं. बांकीपुर में नितिन नवीन की छवि सर्वसुलभ और सक्रिय नेता की रही है. अपने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास में नितिन नवीन ने अहम योगदान दिया है. बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत होने से इसका लाभ नितिन नवीन को मिलता रहा है.

बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री होने का सीधा फायदा बांकीपुर विधानसभ क्षेत्र को मिला. नितिन नवीन ने पटना के सबसे व्यस्त इलाकों में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण करवाया, जिससे ट्रैफिक को सुचारू करने में बड़ी मदद मिली. इसके अलावा पटना मरीन ड्राइव के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका रही. उन्होंने बांकीपुर और दीघा की कनेक्टिविटी बेहतर करने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में बड़ी भूमिका निभाई. क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम में सुधार और कचरा प्रबंधन जैसी नागरिक सुविधाओं पर उनके फोकस को जनता ने काफी सराहा. 

नितिन नवीन ने अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की विरासत को पारिवारिक भाव से आगे बढ़ाया है. क्षेत्र में उनको लोग आम तौर पर भैया या भाई कहकर संबोधित करते हैं, जो अपनापन को जाहिर करता है. वे बांकीपुर की जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं. नितिन नवीन की सौम्यता, जनता से जुड़ाव और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उन्हें सर्वोच्च पद से नवाजा है. आज की तारीख में वे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं. हाल ही में वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. राज्यसभा में निर्वाचित होने और भाजपा अध्यक्ष पद पर काम करते हुए वे बिहार और बांकीपुर की आवाज को बुलंद करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. 

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में

बांकीपुर की चौहद्दी की बात करें तो इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है तो दक्षिण में इसका विस्तार पटना जंक्शन और मीठापुर के आसपास के क्षेत्रों तक है. पूरब में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की सीमा भी बांकीपुर से लगती हैं. गांधी मैदान और उसके आगे का महेंद्रू वाला इलाका कुम्हरार और बांकीपुर को जोड़ता है. पश्चिम में दीघा विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर से सटा हुआ है. बोरिंग रोड और राजा बाजार का कुछ हिस्स इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों को बांटता है. 

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 के अलावा 15 आते हैं. बांकीपुर के महत्वपूर्ण इलाकों की बात करें तो बोरिंग रोड का कुछ हिस्सा, किदवईपुरी, पुनाइचक, श्रीकृष्णपुरी, राजापुर, मंदिरी, गोलघर का इलाका और छज्जूबाग आदि हैं. बांकीपुर में ऐतिहासिक गोलघर, खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम आते हैं.

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