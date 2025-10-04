Baruraj Vidhan Sabha Seat: बरूराज विधानसभा में चीनी मिल और अनुमंडल की मांग सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

Baruraj Vidhan Sabha Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले की बरूराज विधानसभा का चुनावी माहौल धीरे-धीरे गरमाने लगा है. यहां की सबसे बड़ी मांग है बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल को फिर से चालू करना. इसके अलावा स्थानीय लोग मोतीपुर को पश्चिमी अनुमंडल बनाने की भी मांग कर रहे हैं. इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच काफी नाराजगी देखी जाती है.

बरूराज विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी परेशानी खराब ग्रामीण सड़कें और बेरोजगारी है. गांवों में सड़कें जर्जर हालत में हैं, जिससे आवागमन मुश्किल होता है. वहीं युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं. लोगों का कहना है कि चीनी मिल चालू हो जाने से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इलाके की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.

2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह ने राजद के नंद कुमार राय को 43,654 वोटों से हराया था. इस चुनाव में अरुण कुमार सिंह को 87,407 वोट मिले थे जबकि नंद कुमार राय को 43,753 वोट मिले. 2015 में इसका उल्टा नतीजा आया था. तब राजद के नंद कुमार राय ने भाजपा के अरुण कुमार सिंह को 5,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी. 2010 में भी राजद का पलड़ा भारी रहा था. राजद उम्मीदवार ब्रज किशोर सिंह ने 42,783 वोट हासिल कर जदयू के नंद कुमार राय को 14,317 वोटों से हराया था.

इस बार भाजपा से मौजूदा विधायक अरुण कुमार सिंह फिर से दावेदार हैं. महागठबंधन की ओर से अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है. यादव और मुस्लिम वोटरों की बहुलता इस सीट पर निर्णायक मानी जाती है. इसके अलावा राजपूत, नोनिया और वैश्य समुदाय का वोट भी बेहद अहम है. भूमिहार जाति का वोट यहां अक्सर परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है.

बरूराज विधानसभा में 2,89,045 मतदाता (2020 की सूची के अनुसार) हैं. इस क्षेत्र की पहचान बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल से है, जो लंबे समय से लोगों के बीच चुनावी मुद्दा बनी हुई है. जनता का कहना है कि जब तक चीनी मिल नहीं खुलेगी और अनुमंडल की स्थापना नहीं होगी, तब तक इलाके की समस्याओं का समाधान अधूरा रहेगा.

