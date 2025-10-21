Advertisement
कदवा की जंग दिलचस्प: शकील की साख बनाम दुलालचंद का तीर, एनडीए-महागठबंधन में कांटे की टक्कर

Bihar Chunav 2025: सीमांचल की कदवा विधानसभा सीट इस बार बेहद दिलचस्प हो गई है. कभी भाजपा का मजबूत गढ़ रही यह सीट गठबंधन समीकरणों के चलते जदयू के खाते में गई है. एनडीए की ओर से पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से मौजूदा विधायक डॉ. शकील अहमद खान एक बार फिर जीत का परचम लहराने की कोशिश में हैं.

Oct 21, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल की कदवा विधानसभा सीट इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबले वाली सीट बन गई है. कभी भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली यह सीट गठबंधन समीकरणों के चलते अब जदयू के खाते में चली गई है. अब एनडीए की ओर से पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी तीर के निशान पर मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता और मौजूदा विधायक डॉ. शकील अहमद खान फिर से किस्मत आजमा रहे हैं. कदवा सीट पहले भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में गिनी जाती थी, लेकिन सीट बंटवारे के बाद यह जदयू को मिल गई. भाजपा के परंपरागत वोट अब एनडीए के उम्मीदवार दुलालचंद गोस्वामी के साथ हैं, जो पहले बलरामपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक और फिर सांसद रह चुके हैं. अब वे जदयू के प्रत्याशी के रूप में भाजपा-जदयू गठबंधन की संयुक्त ताकत लेकर मैदान में हैं. इस सीट पर पूर्व मंत्री हिमराज सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. हिमराज सिंह की एंट्री से समीकरणों में नया मोड़ आया है, जिससे एनडीए और महागठबंधन दोनों को रणनीति बदलनी पड़ रही है.

कदवा विधानसभा में इलाके का मुद्दा हमेशा से बाढ़, कटाव, पुल, रोजगार पलायन को रोकना जैसा रहा है । इस इलाक़े की समस्याएं में महानंदा नदी से होने वाले कटाव की समस्या, कदवा के धापरसिया पंचायत के चोरी से शिकारपुर के बीच महानंदा नदी में पुल नहीं रहने के कारण 12 पंचायत की आबादी को कदवा प्रखंड मुख्यालय आने के लिए 25 किलोमीटर की दूरी तय करने को मजबूर होना पड़ता है । हिंदू हो या मुसलमान लोगों का बाहरी क्षेत्रों में काम के लिए पलायन जारी है । आज भी देश के बहुत बड़े इलाके में यहां के लोगों का पलायन जारी रहता है । बहुत लंबे समय से बलिया बेलोन को प्रखंड बनाने की मांग की जा रही है , परंतु अब तक ढ़ाकी के तीन पात वाली स्थिति है.

कदवा विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास हमेशा से उतार-चढ़ाव भरा रहा है. वर्ष 2010 में भाजपा के उम्मीदवार भोला राय ने निर्दलीय प्रत्याशी हिमराज सिंह को हराकर पार्टी का परचम लहराया था. इसके बाद 2015 में राजनीतिक समीकरण बदले और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉ. शकील अहमद खान ने भाजपा के चंद्रभूषण ठाकुर को पराजित करते हुए जीत हासिल की. यह जीत कांग्रेस के लिए सीमांचल क्षेत्र में मजबूती की नींव साबित हुई.

फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर डॉ. शकील अहमद खान ने अपना दबदबा कायम रखा. इस बार उनके सामने भाजपा से लोजपा में शामिल हुए चंद्रभूषण ठाकुर थे, जिन्हें उन्होंने बड़े अंतर से पराजित किया. लगातार दो बार की जीत ने डॉ. शकील को इस क्षेत्र का लोकप्रिय चेहरा बना दिया.

वहीं, कदवा विधानसभा के मतदाता समीकरण की बात करें तो यहां 30 प्रतिशत ईबीसी (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) और 17 प्रतिशत ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) वोटर हर बार निर्णायक भूमिका निभाते आए है. यही वर्ग चुनाव के नतीजे का रुख तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है.
bihar chunav 2025

