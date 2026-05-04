Bengal Election Result 2026: झारखंड से सटी सीटों पर छाया भगवा, बिहार से सटे इलाकों में मिला-जुला रिजल्ट

West Bengal Assembly Election Result 2026: बंगाल विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है. दोपहर तीन बजे तक के रुझानों में बंगाल से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की विदाई हो चुकी है. रुझानों में बीजेपी के खाते में 191 सीटें आती दिख रही हैं, जबकि टीएमसी सिर्फ 96 सीटों पर सिमट रही है. कांग्रेस का खाता खुल चुका है. हालांकि, उसके हिस्से में केवल एक सीट आ रही है. इस चुनाव में झारखंड से सटी सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. वहीं बिहार के सटे इलाकों में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है.

झारखंड से सटी सीटों में रामपुर हाट, सैथियां, सूरी, दुबराजपुर, जमुरिया, बाराबनी, कुल्टी, रघुनाथपुर, पुरुलिया, जोईपुर, बाघमुंडी, बलरामपुर, बंदवांग, बिनपुर, गोपीबल्लभपुर और नयाग्राम में बीजेपी जीत रही है. वहीं बिहार से सटे इलाकों में चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपोखर और चकुलिया सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं.

चंचल, हरिशचंद्रपुर रतुआ और मोथाबरही के अलावा मुराराई, शमशेरगंज, सुती, मुराराई और नालहाटी में भी टीएमसी को जीत हासिल हुई है. वहीं करणदीघी, हेम्टाबाद, रायगंज, कालियागंज और इटाहार में बीजेपी का कमल खिला है. फरक्का में AJUP को जीत हासिल हुई है.

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बंगाल जीत से बीजेपी खेमे में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने INDIA गठबंधन का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है. उन्होंने इसे सत्ता-केंद्रित एक ऐसा प्रयोग बताया जिसमें विचारधारा, नेतृत्व और एकजुटता की कमी है.

उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे चुनाव प्रचार के दौरान गठबंधन को सही दिशा देने या उसे एकजुट रखने में नाकाम रहे और सहयोगी दलों के पास कोई स्पष्ट रणनीति न होने के कारण वे बिखर गए.