बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर सियासी तूफ़ान! जेडीयू सांसद का बड़ा बयान बोले, संविधान देता है हर धर्म को आजादी, TMC में मचा हड़कंप

Bihar News: नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर कहा कि भारत एक संवैधानिक देश है, जहा हर धर्म को अपने धार्मिक स्थल बनाने और आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:07 AM IST

Bihar News: नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत एक संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है, जहां हर धर्म और जाति को समान अधिकार प्राप्त हैं. यहां प्रत्येक नागरिक को न केवल जीने का अधिकार है, बल्कि अपने-अपने धर्म का पालन करने और उसे प्रचारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी संविधान देता है. उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण में संविधान बाधा नहीं बनता, बल्कि सभी समुदायों को बराबर सम्मान देता है.

बाबर को नहीं देखा, इतिहास में पढ़ा है
सांसद ने कहा कि उन्होंने बाबर को कभी नहीं देखा है, केवल इतिहास की किताबों में पढ़ा है. इसलिए बाबर पर टिप्पणी करना उनका विषय नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि आज़ादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ, जहां धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार है. इसी वजह से किसी भी धर्म के लोग अपने धार्मिक स्थल का निर्माण कर सकते हैं.

बंगाल में मस्जिद निर्माण को लेकर ममता सरकार में विवाद
जेडीयू सांसद ने कहा कि अगर बंगाल में मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद बना रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. वहीं दूसरी ओर यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में गर्मा गया है. जानकारी के मुताबिक, ममता बनर्जी सरकार ने इस पर असहमति जताते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है. यह कदम इस मुद्दे पर आंतरिक मतभेदों का संकेत देता है.

धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाना गलत
सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भारत में हर धर्म के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए. यदि कोई समुदाय अपने धार्मिक स्थल का निर्माण कर रहा है, तो उसे संविधान की दी हुई स्वतंत्रता के दायरे में देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि समाज में सद्भाव तभी कायम रहेगा, जब हम एक-दूसरे के धर्म और आस्था का सम्मान करना सीखेंगे. यह बयान बिहार और बंगाल दोनों की राजनीतिक हलचल पर असर डालता दिखाई दे रहा है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

Bihar News

