बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखें 25वां नाम, बिहार की राजनीति का अंदाजा हो जाएगा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आदि के साथ करीब 40 नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में एक और नाम है, जिससे बिहार की भविष्य की राजनीति के संकेत मिलते हैं. अगर आपने अभी तक पूरी सूची ध्यान से नहीं पढ़ी है तो जरा 25वें नंबर पर अंकित नाम को ध्यान से देखिए. यह वहीं नाम है, जो पिछले कुछ महीने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द साये की तरह साथ रहा है. ये पहले बड़े बयानों के लिए जाने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से गंभीता का लबादा ओढ़े हुए हैं.

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नीतीश कुमार और नितिन नवीन के राज्यसभा चुनाव में नामांकन के बाद बिहार के यही वो एकमात्र नेता थे, जो अमित शाह के साथ मौजूद थे. तब अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन एक मीटिंग करते दिखे थे और यह तस्वीर बहुत वायरल हुई थी. अगर आप अब तक नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बताते हैं. यह नाम है बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का, जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी मंजूरी ली जा चुकी है.

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अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है. सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा जाति समूह से आते हैं, पश्चिम बंगाल में उसका बहुत बड़ा आधार हो, इसका उल्लेख नहीं मिलता है. कई जिलों में कुशवाहा जाति के छिटपट वोटर जरूर हैं. फिर भी अगर सम्राट चौधरी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया है तो इसका संकेत बिहार के संदर्भ में बड़ा और व्यापक है.

बिहार विधानसभा चुनाव में तारापुर क्षेत्र में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था: आप सम्राट चौधरी जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, मोदी जी उनको और बड़ा आदमी बनाएंगे. अब धीरे-धीरे इस बात का मतलब स्पष्ट होने लगा है. आम तौर पर चौंकाने वाली राजनीति के लिए जानी जाने वाली बीजेपी बिहार में स्पष्ट संकेत दे रही है, यह भी खुद में चौंकाने वाली बात है.