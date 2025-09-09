Bhagalpur News: 'तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो...' गाना बजा लोगों ने लहराया कट्टा! BJP ने RJD को घेरा

Bhagalpur Video Viral: भागलपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. दरअसल, यहां कुछ लोगों ने 'तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो' भोजपुरी गाना बजाकर सरेआम कट्टा लहरा रहे हैं. जिस अंदाज में खुलेआम देसी कट्टा लहराया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि इन युवकों को पुलिस प्रशासन का जरा सा भी डर नहीं है. इसको लेकर बीजेपी ने राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस वीडियो को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजद वाले अभी से प्रदेश में फिर से जंगलराज लाने का सपना देख रहे हैं.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अभी से कट्टा लहरा रहे हैं. यही असली चेहरा राजद का है. पुलिस को तुरंत कार्रवाई कर उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए. वहीं बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने कहा कि 2005 के पहले भी यह लोग क्या करते थे, फिर बीच में जब 17 महीना राजद के सहयोग से सरकार हुआ तो कैसे राजद कार्यकर्ता कट्टा लहराने लगे थे. ये लोगों को भयभीत कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है. उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है. नीतीश कुमार से मामले में कार्रवाई के लिए बात करेंगे.

