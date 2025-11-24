Vande Bharat Express: भागलपुर में वंदे भारत ट्रेन पर फिर से पत्थरबाजी, खिड़कियों के शीशे टूटे, यात्रियों में दहशत

Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर जिले में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर रविवार (23 नवंबर) को पत्थरबाजी की गई. इससे ट्रेन की बोगी संख्या सी-2 के शीशे टूट गए और यात्रियों में दहशत मच गई. घटना कटिहार-बरौनी रेलखंड पर मानसी-महेशखूंट स्टेशन की बीच हुई. घटना की सूचना रेलवे कंट्रोल को दी गई, जिसके बाद नवगछिया स्टेशन से जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने घटनास्थल पर आकर इसकी जांच की.

बताया जा रहा है कि पटना के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज बेगूसराय, खगड़िया और नवगछिया स्टेशन पर है. ट्रेन खगड़िया स्टेशन से खुलने के बाद मानसी-महेशखूंट स्टेशन के बीच से होकर गुजर रही थी. इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया. इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना को लेकर नवगछिया स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार ने मीडिया को बताया कि घटनास्थल मानसी और महेशखुंट के बीच का है, इसलिए मामला इसी दोनों स्टेशनों पर दर्ज की जा सकेगी. वहीं मानसी आरपीएफ इंस्पेक्टर ज्ञानेश झा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. जिसके बाद घटना की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- लखीसराय: शादी में शख्स ने देसी कट्टा लहराते किया डांस, लॉ-एंड-ऑर्डर पर उठे सवाल