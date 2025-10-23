Bihar Chunav 2025: फिर ठगा गया 'माउंटेन मैन' का परिवार! भागीरथ मांझी बोले- दिल्ली में राहुल गांधी ने मुलाकात तक नहीं की

Bhagirath Manjhi Didn't Get Ticket: 'माउंटेन मैन' के नाम से विख्यात दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी. टिकट की आस में भागीरथ माझी दिल्ली तक गए और वहां राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश, लेकिन राहुल ने उनसे मुलाकात तक नहीं की. यह बातें खुद भागीरथ मांझी ने कहीं. कांग्रेस नेता के इस व्यवहार से उदास भागीरथ मांझी ने कहा कि पार्टियां हर चुनाव में महादलितों को ठगने का काम करती हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे टिकट देने का वादा किया था, इसीलिए मैं चार दिन दिल्ली में रहा लेकिन टिकट नहीं मिला. मैंने सारे कागजात जमा कर दिए थे. मुझे टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी. मैं चार दिन वहां पर रहा लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात तक नहीं हो पाई.

बता दें कि चुनाव का ऐलान होने से पहले राहुल गांधी दलितों और महादलितों की बातें काफी करते थे. दलितों और महादलितों को साधने के लिए वे लगातार माउंटेन मैन के परिवार के संपर्क में थे. राहुल ने भागीरथ मांझी को पक्का मकान भी दिया. हालांकि, इस पर भी विवाद हुआ. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के अनुसार वह पहले ही भागीरथ मांझी को पक्का मकान दे चुके हैं. लेकिन खुद भागीरथ मांझी ने कहा था कि राहुल गांधी के आदमियों ने लखनऊ से घर बनाने का सामान पहुंचाया. इसी दौरान राहुल गांधी ने उन्हें चुनाव में टिकट देने का वादा भी किया था. लेकिन टिकट वितरण में वह अपने ही वादे को भूल गए. इससे कहा जा रहा है कि 'माउंटेन मैन' का परिवार एक बार फिर से ठगा गया.

बता दें कि गया के गहलौर में माउंटेन मैन दशरथ मांझी जिसने अपनी पत्नी की प्यार में पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था. उस समय बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सम्मान के रूप में सीएम की कुर्सी पर दशरथ मांझी को बिठाया था. राहुल गांधी ने भी भगीरथ मांझी को टिकट देने का वादा किया था. टिकट के लिए भगीरथ मांझी दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई. कांग्रेस कार्यालय में वहां ने नेताओं ने बताया कि टिकट मिलेगा. शीट शेयरिंग में अगर गया जिले के बाराचट्टी सुरक्षित विधानसभा सीट आयेगी तो भागीरथ मांझी को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया जाएगा. जिसके बाद बताया गया कि टिकट राजद के खाते है. 4 दिनों तक दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में थे. आश्वाशन मिलता रहा.

टिकट नहीं मिलने पर भगीरथ मांझी के दामाद ने मिथुन मांझी ने मंगलवार को कहा कि सारे राजनीतिक दल और राजनीति पार्टी के नेताओं को चुनाव के समय महादलित की याद आती है.धरना प्रदर्शन,सभा से लेकर राजनीतिक दलों का झोला से लेकर झंडा तक महादलित परिवार के लोग ढोते है.वह मांझी समाज को ठगने का काम करते है. माले में भी किसी महादलित को टिकट नहीं मिला है. जब माले के द्वारा घेराव करने की बात आती है तो मांझी समाज के लोग ही रहते हैं. मांझी समाज को सब लोग झोला थमाकर और बनडमरू बनाकर रखते है. चुनाव की रैली में भी मांझी समाज का उपयोग करेंगे. सभा में जाने के लिए राजनीतिक पार्टी के लोग बस भेजते हैं, लालच मिलता है और सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा टिकट नहीं मिला तो राहुल गांधी से आग्रह किया है कि एमएलसी ही बनाकर दशरथ मांझी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं.

