Bhagwan Singh Kushwaha: करोड़ों की संपत्ति और लाखों का कर्ज, जानें कितने अमीर हैं मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा

Who is Bhagwan Singh Kushwaha: भगवान सिंह कुशवाहा बिहार के भोजपुर क्षेत्र के एकवारी गांव में नक्सलवाद के संस्थापक जगदीश महतो के दामाद हैं. इन्होंने बिहार की कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है.
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Bhagwan Singh Kushwaha Profile: जदयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा बिहार की सम्राट सरकार में मंत्री बनाए गए हैं. उन्होंने पटना के गांधी मैदान में मंत्री पद की शपथ ली. इससे पहले भी इन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है. यह नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं. चलिए भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं.
भगवान सिंह कुशवाहा बिहार के भोजपुर क्षेत्र के एकवारी गांव में नक्सलवाद के संस्थापक जगदीश महतो के दामाद हैं. इन्होंने बिहार की कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है.
भगवान सिंह कुशवाहा राजद, जदयू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), लोक जनशक्ति पार्टी, जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शामिल रहे हैं. वह एक वक्त में जदयू के युवा विंग के प्रमुख थे. भगवान सिंह कुशवाहा बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं. जुलाई 2024 में भगवान सिंह कुशवाहा बिहार विधान परिषद के लिए चुने गए.
कितनी संपत्ति के मालिक हैं भगवान सिंह कुशवाहा, जानिए
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दायर हलफनामे के अनुसार, भगवान सिंह कुशवाहा की कुल संपत्ति कुल 4.7 करोड़ रुपए है. चल संपत्ति 7.9 लाख रुपए है. अचल संपत्ति 3.8 करोड़ रुपए है. जदयू नेता पर 2.5 करोड़ का कर्ज है.