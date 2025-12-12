'टेडीहा है का रे, जूता से मार दूंगा', पंचायत सचिव को अपशब्द कहना भाई वीरेंद्र को पड़ा भारी! 50 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

Patna News: पटना पुलिस ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ सिविल कोर्ट में 50 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में पंचायत सचिव संदीप कुमार को दिए गए कथित धमकी भरे कॉल, अपशब्दों और बातचीत का पूरा विवरण शामिल है. जांच में पुलिस ने विधायक पर लगाए गए आरोपों को सही पाया है. फिलहाल भाई वीरेंद्र बॉन्ड भरकर बाहर हैं. SC-ST थाने से नोटिस मिलने के बाद वे थाने पहुंचे थे, जहां उनसे बंध पत्र भरवाया गया था.

इस मामले की जांच एक महिला पुलिस पदाधिकारी कर रही थीं. उनकी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि विधायक की ओर से पुलिस जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. पुलिस ने सबूत के तौर पर पंचायत सचिव के बयान, कॉल रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं. सचिव संदीप कुमार के मुताबिक 28 जुलाई को विधायक भाई वीरेंद्र ने उन्हें फोन कर “तू टेडीहा है का रे… जूता से मार दूंगा…” जैसे अपशब्द कहे थे. इतना ही नहीं उन्होंने जान से मारने की धमकी दे दी थी.

उस समय संदीप बलुआ पंचायत के साथ-साथ सराय पंचायत का काम भी देख रहे थे. धमकी के बाद असुरक्षित महसूस करते हुए उन्होंने SC-ST थाने में मामला दर्ज कराया था. बता दें इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. राजनीतिक गलियारों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा होने लगी है, ये मामला उस दौरान खबरों में बना हुआ था. वही, राजद विधायक ने अभी तक चार्जशीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं नहीं दी है.

रिपोर्टर- प्रकाश सिन्हा

