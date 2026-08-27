/कैमूर में भाई वीरेंद्र का एनडीए पर हमला, निशांत कुमार और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर साधा निशाना

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Bihar political statements: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कैमूर स्थित अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने राज्य की राजनीति में चल रही उठापटक को लेकर एनडीए पर सवाल खड़े किए और कहा कि इसका असर बिहार के विकास पर पड़ रहा है.
भाई वीरेंद्र ने निशांत कुमार को अस्वस्थ बताते हुए कहा कि बिहार की जनता यह कभी मंजूर नहीं करेगी कि अस्वस्थ व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बने. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह बिहार और यहां की जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा. उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी भाई वीरेंद्र ने चिंता जताते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके बड़े भाई के समान हैं और वह उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि राजनीति से ज्यादा जरूरी व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल है. नेताओं को राजनीति में सक्रिय रहने से पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग रहना चाहिए.
निशांत कुमार का जिक्र करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि वह नीतीश कुमार के बेटे के समान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए के भीतर चल रही खींचतान का प्रतिकूल असर बिहार के विकास पर पड़ रहा है. भाई वीरेंद्र के इन बयानों के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चाएं और बयानबाजी बढ़ने की संभावना है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल