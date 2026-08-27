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कैमूर में भाई वीरेंद्र का एनडीए पर हमला, निशांत कुमार और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर साधा निशाना

Bihar political statements: कैमूर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए गठबंधन और बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर जमकर हमला बोला. उन्होंने निशांत कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की जनता अस्वस्थ व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:47 PM IST
कैमूर में भाई वीरेंद्र का एनडीए पर हमला, निशांत कुमार और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर साधा निशाना
Image Credit: भाई वीरेंद्र, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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