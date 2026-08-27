/कैमूर में भाई वीरेंद्र का एनडीए पर हमला, निशांत कुमार और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी भाई वीरेंद्र ने चिंता जताते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके बड़े भाई के समान हैं और वह उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि राजनीति से ज्यादा जरूरी व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल है. नेताओं को राजनीति में सक्रिय रहने से पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग रहना चाहिए.