Bihar Politics: भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर उठाए कड़े सवाल, भाजपा का तंज-'पैसे लेकर बांटे गए थे टिकट'

Bihar Politics News: बिहार की सियासत में इन दिनों राजद (RJD) के भीतर मची हलचल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा 2025 के विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा ने इसे राजद का 'आंतरिक कलह' करार दिया है. भाजपा का आरोप है कि राजद में उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक लेन-देन के जरिए हुआ है.

राजद के टिकट वितरण पर भाई वीरेंद्र के गंभीर सवाल

मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोहतास जिले की दिनारा सीट का उदाहरण देते हुए अपनी ही पार्टी की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं. भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब अंततः यादव समाज के ही उम्मीदवार को टिकट देना था, तो सिटिंग विधायक विजय मंडल का टिकट क्यों काटा गया? उन्होंने विजय मंडल की कार्यक्षमता और क्षेत्रीय पकड़ का समर्थन करते हुए पूछा कि उनमें ऐसी कौन-सी कमी थी कि पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. विधायक के अनुसार, उन्होंने स्वयं विजय मंडल का टिकट बचाने के लिए पार्टी के भीतर संघर्ष किया था.

भाजपा का पलटवार: 'अंतर्कलह' और 'पैसे का खेल'

भाजपा ने इस वायरल वीडियो और भाई वीरेंद्र के बयानों को लपकते हुए राजद नेतृत्व को घेरा है. भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भाई वीरेंद्र जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता का सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करना यह साबित करता है कि राजद के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. भाजपा का दावा है कि राजद ने पैसे लेकर टिकट बांटे, जिसके कारण पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. नीरज कुमार ने सीधे तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या वे अब इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बताएंगे कि टिकट वितरण में "आर्थिक खेल" हुआ था या नहीं.

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जो राजद नेता अब तक हार के लिए ईवीएम (EVM) और चुनाव आयोग को दोष दे रहे थे, अब उनके ही विधायक सच्चाई बयां कर रहे हैं. भाई वीरेंद्र के बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता आहत हैं. भाजपा का तर्क है कि राजद के भीतर नेतृत्व के प्रति गहरा अविश्वास पैदा हो गया है, जो अब धीरे-धीरे सार्वजनिक हो रहा है.