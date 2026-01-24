Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3084877
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर उठाए कड़े सवाल, भाजपा का तंज-'पैसे लेकर बांटे गए थे टिकट'

Bihar News: राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने 2025 के विधानसभा चुनाव में दिनारा सीट से विजय मंडल का टिकट काटे जाने पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई है. उन्होंने पार्टी के फैसलों को गलत बताते हुए सिटिंग विधायक की पैरवी की. इस बयान पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजद में टिकटों का सौदा हुआ था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:08 PM IST

Trending Photos

राजद विधायक भाई वीरेंद्र
राजद विधायक भाई वीरेंद्र

Bihar Politics News: बिहार की सियासत में इन दिनों राजद (RJD) के भीतर मची हलचल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा 2025 के विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा ने इसे राजद का 'आंतरिक कलह' करार दिया है. भाजपा का आरोप है कि राजद में उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक लेन-देन के जरिए हुआ है.

राजद के टिकट वितरण पर भाई वीरेंद्र के गंभीर सवाल
मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोहतास जिले की दिनारा सीट का उदाहरण देते हुए अपनी ही पार्टी की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं. भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब अंततः यादव समाज के ही उम्मीदवार को टिकट देना था, तो सिटिंग विधायक विजय मंडल का टिकट क्यों काटा गया? उन्होंने विजय मंडल की कार्यक्षमता और क्षेत्रीय पकड़ का समर्थन करते हुए पूछा कि उनमें ऐसी कौन-सी कमी थी कि पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. विधायक के अनुसार, उन्होंने स्वयं विजय मंडल का टिकट बचाने के लिए पार्टी के भीतर संघर्ष किया था.

भाजपा का पलटवार: 'अंतर्कलह' और 'पैसे का खेल'
भाजपा ने इस वायरल वीडियो और भाई वीरेंद्र के बयानों को लपकते हुए राजद नेतृत्व को घेरा है. भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भाई वीरेंद्र जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता का सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करना यह साबित करता है कि राजद के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. भाजपा का दावा है कि राजद ने पैसे लेकर टिकट बांटे, जिसके कारण पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. नीरज कुमार ने सीधे तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या वे अब इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बताएंगे कि टिकट वितरण में "आर्थिक खेल" हुआ था या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: 'बेटियों के लिए असुरक्षित हुआ बिहार', रोहिणी आचार्य का सीएम पर हमला

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जो राजद नेता अब तक हार के लिए ईवीएम (EVM) और चुनाव आयोग को दोष दे रहे थे, अब उनके ही विधायक सच्चाई बयां कर रहे हैं. भाई वीरेंद्र के बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता आहत हैं. भाजपा का तर्क है कि राजद के भीतर नेतृत्व के प्रति गहरा अविश्वास पैदा हो गया है, जो अब धीरे-धीरे सार्वजनिक हो रहा है.

TAGS

Bhai VirendraBihar politics

Trending news

Bhai Virendra
Bihar Politics: भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर उठाए कड़े सवाल
Rohini Acharya
Bihar Politics: 'बेटियों के लिए असुरक्षित हुआ बिहार', रोहिणी आचार्य का सीएम पर हमला
Samastipur News
सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग छात्रा की मौत पर भारी बवाल, प्राचार्य पर लगे गंभीर आरोप
Lalan Singh
बिहार की सियासत के पॉवर हाउस माने जाते हैं ललन सिंह, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने ऐ
patna news
पटना NEET छात्रा मौत मामले में अब खेसारी लाल यादव भी कूदे, ट्वीट करके कही ये बात
Bagaha News
जेडीयू सांसद ने बगहा और हरिनगर स्टेशन का किया निरीक्षण, जताई नाराजगी
Bihar Congress
क्या टूट जाएगा कांग्रेस-RJD गठबंधन? राहुल संग बैठक में कांग्रेसियों ने रखी ये डिमांड
aurangabad news
भागलपुर में 17 तो औरंगाबाद में 5 दिनों से गायब है 6 बच्चियां, पुलिस के हाथ खाली
sudhakar singh rjd
महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर RJD सांसद सुधाकर सिंह का वार, बोले- यहां राक्षसराज कायम
patna news
एकतरफा प्यार में RJD नेता का बेटा बना हैवान, छात्रा को जिंदा जलाया, 5 दिन बाद मौत