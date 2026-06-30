भरत तिवारी एनकाउंटर केस की CBI जांच होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सियासी घमासान जारी है. विपक्ष से लेकर सत्तापक्ष के तमाम नेताओं ने इस एनकाउंटर को फेक बताया है. इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठ रही है. इसको लेकर अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर रखी है, जिस पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है. इस याचिका में अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश जारी करे. याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में कानून के शासन और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है.