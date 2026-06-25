/भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की जंगः दिल्ली पहुंचा मामला, PM मोदी-गृहमंत्री से CBI जांच कराने की मांग

राज्य चुनें
Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके गांव बिलौटी में बुधवार (24 जूम) को महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार से लेकर दूसरे राज्यो के लोग भी शमिल हुए थे. अब इस मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है. भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर को लेकर अब मुस्लिम समाज से भी आवाज उठाने लगी है. इसको लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर CBI जांच की मांग की है.
हाजी परवेज सिद्दीकी की ओर से भेजी गई शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त कर ली गई है और मामला संबंधित प्रक्रियाओं के अंतर्गत विचाराधीन है. अपने शिकायत पत्र में हाजी परवेज सिद्दीकी ने कहा है कि भोजपुर जिले के बिलौती गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु को लेकर बिहार के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जनचर्चा, सामाजिक चिंता और गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों, सामाजिक चर्चाओं और आम नागरिकों के बीच लगातार यह मांग उठ रही है कि मामले की सच्चाई निष्पक्ष जांच के माध्यम से सामने लाई जाए.
उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक की मुठभेड़ में हुई मृत्यु केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं होती, बल्कि यह कानून के शासन, न्याय व्यवस्था और जनता के विश्वास से जुड़ा विषय बन जाती है. ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच न केवल न्याय के लिए आवश्यक है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए भी महत्वपूर्ण है. हाजी परवेज सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि मामले की परिस्थितियों, पुलिस कार्रवाई, उपलब्ध साक्ष्यों, तकनीकी और फोरेंसिक तथ्यों तथा अन्य सभी संबंधित पहलुओं की जांच CBI से कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार के संदेह,विवाद और भ्रम का स्थायी समाधान हो सके.
उन्होंने कहा कि जब किसी घटना को लेकर समाज में व्यापक स्तर पर प्रश्न उठ रहे हों,तब सत्य को सामने लाना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी बन जाती है.निष्पक्ष जांच से न केवल वास्तविक तथ्य सामने आएंगे बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा. हाजी परवेज सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा संस्था पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि स्वतंत्र जांच के माध्यम से सत्य तथ्यों को सामने लाना और न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है.