/भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की जंगः दिल्ली पहुंचा मामला, PM मोदी-गृहमंत्री से CBI जांच कराने की मांग

Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके गांव बिलौटी में बुधवार (24 जूम) को महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार से लेकर दूसरे राज्यो के लोग भी शमिल हुए थे. अब इस मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है. भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर को लेकर अब मुस्लिम समाज से भी आवाज उठाने लगी है. इसको लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर CBI जांच की मांग की है.