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भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की जंगः दिल्ली पहुंचा मामला, PM मोदी-गृहमंत्री से CBI जांच कराने की मांग

इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर भरत तिवारी एनकाउंटर केस की CBI जांच कराने की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, पीएमओ और गृहमंत्री कार्यालय ने चिट्ठी रिसीव कर ली है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:57 AM IST
भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की जंगः दिल्ली पहुंचा मामला, PM मोदी-गृहमंत्री से CBI जांच कराने की मांग
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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