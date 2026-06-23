राज्य चुनें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर राजनीतिक घमासान के बीच बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ न्यायिक जांच की घोषणा की है. घटना की अब न्यायिक जांच होगी कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध हथियार कहां से आया और पुलिस ने उनका किस तरह से एनकाउंटर किया है. मंत्री ने कहा कि जब जांच होगी तो यह पता चलेगा कि भरत तिवारी कैसे अपने पास अवैध हथियार रखता था.
एनकाउंटर के समय पुलिस से क्या गलती हुई?
उन्होंने कहा कि अवैध हथियार से कैसे लोगों को डराने का काम वह करता था और एनकाउंटर के समय पुलिस से क्या गलती हुई, इस सभी चीजों की जांच होगी. वहीं, लखनऊ के कोचिंग संस्थान की घटना पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पटना के ऐसे सभी कोचिंग संस्थान जहां हजारो छात्र पढ़ते हैं, उनकी जांच आवश्यक है. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मंत्रियों का ईमानदार होना जरूरी है.
'मंत्री के लिए ईमानदारी जरूरी'
उन्होंने बताया कि वह दो अभियान चला रहे हैं- पहला, यह पक्का करना कि मंत्री ईमानदार हों. निचले स्तर पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब मंत्री ईमानदार हो. इसलिए, मंत्री के लिए ईमानदारी बनाए रखना सबसे जरूरी काम है. उनका दूसरा अभियान भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है. अगर मंत्री ईमानदार होता है, तो उसकी कलम में ताकत होती है, जिससे वह उस अधिकार का इस्तेमाल करके भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. मेरा अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!