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भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार में राजनीतिक घमासान, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- अवैध हथियार कहां से आया? होगी जांच

भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार में राजनीतिक घमासान शुरू है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध हथियार कहां से आया, पुलिस ने कैसे एनकाउंटर किया? इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:22 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार में राजनीतिक घमासान, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- अवैध हथियार कहां से आया? होगी जांच
Image Credit: मंत्री दिलीप जायसवाल (फाइल फोटो)

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