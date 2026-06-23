'मंत्री के लिए ईमानदारी जरूरी'

उन्होंने बताया कि वह दो अभियान चला रहे हैं- पहला, यह पक्का करना कि मंत्री ईमानदार हों. निचले स्तर पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब मंत्री ईमानदार हो. इसलिए, मंत्री के लिए ईमानदारी बनाए रखना सबसे जरूरी काम है. उनका दूसरा अभियान भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है. अगर मंत्री ईमानदार होता है, तो उसकी कलम में ताकत होती है, जिससे वह उस अधिकार का इस्तेमाल करके भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. मेरा अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा.