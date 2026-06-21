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भोजपुर एनकाउंटरः फर्जी मुठभेड़ों का सवाल और संविधान की सर्वोच्चता

Bhojpur Enounter News: भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामला तूल पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है. इधर, सरकार ने अब इस मामले की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे.

Written ByAdvocate Mohammad Usman AzhariEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:34 PM IST
भोजपुर एनकाउंटरः फर्जी मुठभेड़ों का सवाल और संविधान की सर्वोच्चता
Image Credit: भोजपुर एनकाउंटर पर सवाल

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Advocate Mohammad Usman Azhari

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एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

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