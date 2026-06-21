भोजपुर एनकाउंटरः फर्जी मुठभेड़ों का सवाल और संविधान की सर्वोच्चता

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Bhojpur Enounter News: भारत एक लोकतांत्रिक जम्हूरिया है, जहां किसी शख्स, इदारे, हुकूमत, भीड़ या पुलिस से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वह संविधान और कानून की हुकूमत है. यही वह उसूल है जो किसी तहजीबयाफ्ता मुल्क को जंगलराज से अलग करता है, इसलिए भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की मौत को सिर्फ एक पुलिस मुठभेड़ या एक शख्स की दास्तान समझना काफी नहीं है, बल्कि इसे इंसाफ, संविधान और रियासती जवाबदेही के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है. भरत तिवारी की मौत के बाद दो अलग-अलग दावे सामने आए. पुलिस का कहना है कि उसने आत्मसमर्पण से इंकार किया और पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई. दूसरी तरफ परिवार और स्थानीय लोगों का दावा है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता था और इसके बावजूद उसे मार दिया गया.
जब किसी वाकिये को लेकर इतने गंभीर विरोधाभास मौजूद हों, तो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष और आजाद न्यायिक जांच ही सबसे मुनासिब रास्ता है. यहां एक बात बता देना जरूरी है कि मैं हकीकी मुठभेड़ों या कानून के दायरे में की गई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नहीं हूं. अगर कोई शख्स हथियार उठाकर बेगुनाह लोगों या सुरक्षाबलों पर हमला करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, तो उसे हर हाल में फर्जी कहना भी दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन अगर किसी इंसान को निष्पक्ष तफ्तीश, मुकम्मल न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के फैसले से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाए, तो यह सिर्फ एक शख्स के हुकूक की पामाली नहीं बल्कि संविधान की रूह पर हमला है.
असल सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है. असल सवाल यह है कि क्या भारत में संविधान सर्वोपरि रहेगा या भीड़, तअस्सुब और बंदूक का फैसला चलेगा? क्या खराब इंतजामी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी, बेरोजगारी और अवाम की परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों का जवाब बातचीत और इंसाफ होगा या गोलियां? दरअसल, सबसे बड़ा सवाल भरत तिवारी नहीं, बल्कि वे हालात हैं जो ऐसे लोगों को जन्म देते हैं. अगर कोई नौजवान लगातार बाढ़ पीड़ितों, गरीबों, विस्थापितों, बेरोज़गारों और सरकारी वादाखिलाफी के मसाइल उठा रहा था, तो यह भी जांच का विषय है कि उसकी शिकायतों में कितना वजन था और उन मसलों के हल के लिए इंतजामिया ने क्या कदम उठाए.
किसी भी समाज में बेचेनी और असंतोष अचानक पैदा नहीं होते. इनके पीछे अक्सर नाइंसाफी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्था पर घटता एतिमाद जिम्मेदार होता है. तारीख गवाह है कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो वे व्यवस्था से दूर होने लगते हैं. सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई किसी मसले का स्थायी हल नहीं हो सकती. अगर रियासत सिर्फ ताकत के इस्तेमाल पर भरोसा करने लगे और अवाम की शिकायतें सुनना बंद कर दे, तो नाराजगी और ज्यादा गहरी होती चली जाती है. बंदूक खौफ पैदा कर सकती है, भरोसा नहीं.
इस पूरे मामले ने समाज के सामने एक और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा किया है- क्या हम हर मामले में एक जैसा रवैया अपनाते हैं? जब किसी भरत तिवारी के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो यह जम्हूरी शऊर की अच्छी मिसाल होती है, लेकिन यही हमदर्दी तब कहां चली जाती है जब किसी अब्दुल, किसी दलित, किसी आदिवासी या किसी दूसरे कमजोर तबके के शख्स के खिलाफ संदिग्ध एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिचिंग या बिना मुकम्मल अदालती प्रक्रिया के ज्यादती की शिकायतें सामने आती हैं?
हकीकत यह है कि संविधान न भरत का है और न अब्दुल का. संविधान हम सबका है. अगर हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ सिर्फ तब आवाज उठाएं जब मजलूम हमारी जाति, बिरादरी, मजहब या सियासी सोच का हो, तो हम इंसाफ नहीं बल्कि तअस्सुब का साथ दे रहे होते हैं. और जब समाज तअस्सुब को इंसाफ समझने लगे, तो कानून की हुकूमत धीरे-धीरे भीड़ के राज में तब्दील होने लगती है. सबसे खतरनाक रवैया वह है जब किसी शख्स को बिना जांच और बिना अदालत के फैसले के अपराधी करार दे दिया जाता है और उसकी मौत पर जश्न मनाया जाता है. अगर कल पुलिस, भीड़ या कोई असरदार तबका ही तय करने लगे कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह, तो अदालतों और न्याय व्यवस्था की अहमियत ही क्या रह जाएगी?
हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हमने अपने वोट और अपने जम्हूरी अधिकारों का इस्तेमाल हमेशा जवाबदेही, इंसाफ और संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत के लिए किया है? अगर समाज हर पीड़ित के लिए, उसकी जाति और मजहब से ऊपर उठकर इंसाफ की मांग करता और हुकूमत से जवाबदेही चाहता, तो शायद आज कानून और न्यायिक प्रक्रिया पर इतना अविश्वास पैदा नहीं हुआ होता. याद रखिए, पुलिस का काम मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना है, सजा देना नहीं. सजा देने का इख्तियार सिर्फ अदालत को है. अगर पुलिस ही जांचकर्ता, मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद बन जाए, तो न्याय व्यवस्था का पूरा ढांचा बिखर जाएगा.
इसी तरह अगर भीड़ यह तय करने लगे कि किसे जीने का हक है और किसे नहीं, तो कानून का राज खत्म होकर अराजकता का दौर शुरू हो जाएगा. भारत का संविधान इसलिए बनाया गया था ताकि किसी नागरिक की जान, आजादी और इज्जत भीड़ के गुस्से, सत्ता की मर्जी या बंदूक की नली पर निर्भर न रहे. संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 हर नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है. यही जम्हूरियत की असली रूह है.
समाधान भी साफ है. हर पुलिस मुठभेड़ की स्वतः न्यायिक जांच हो, अभियानों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य बनाई जाए, दोषी अधिकारियों को कानून के दायरे में लाया जाए और उन सामाजिक-आर्थिक कारणों को दूर किया जाए जो नौजवानों को व्यवस्था से मायूस करते हैं. भरत तिवारी दोषी था या बेगुनाह, इसका फैसला अदालत करेगी. लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं, जहां कानून अदालतों में चले या ऐसा भारत जहां सजा का फैसला भीड़, बंदूक और जनभावनाओं के दबाव से हो?
अगर हम वाकई भरत तिवारी के लिए इंसाफ चाहते हैं, तो हमें हर भरत, हर अब्दुल, हर दलित, हर आदिवासी और हर मजलूम नागरिक के लिए बराबर इंसाफ की मांग करनी होगी, क्योंकि संविधान किसी नाम, जाति या मजहब का दस्तावेज नहीं, बल्कि हर नागरिक की हिफाजत की जमानत है. इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए. यही जम्हूरियत की रूह है, यही कानून की हुकूमत की बुनियाद है और यही भारत के मुस्तकबिल की सबसे बड़ी जमानत है.