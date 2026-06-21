भोजपुर एनकाउंटरः फर्जी मुठभेड़ों का सवाल और संविधान की सर्वोच्चता

Bhojpur Enounter News: भारत एक लोकतांत्रिक जम्हूरिया है, जहां किसी शख्स, इदारे, हुकूमत, भीड़ या पुलिस से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वह संविधान और कानून की हुकूमत है. यही वह उसूल है जो किसी तहजीबयाफ्ता मुल्क को जंगलराज से अलग करता है, इसलिए भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की मौत को सिर्फ एक पुलिस मुठभेड़ या एक शख्स की दास्तान समझना काफी नहीं है, बल्कि इसे इंसाफ, संविधान और रियासती जवाबदेही के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है. भरत तिवारी की मौत के बाद दो अलग-अलग दावे सामने आए. पुलिस का कहना है कि उसने आत्मसमर्पण से इंकार किया और पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई. दूसरी तरफ परिवार और स्थानीय लोगों का दावा है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता था और इसके बावजूद उसे मार दिया गया.