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Bhojpur-Buxar MLC By-Election: राज्यसभा चुनाव का तेजस्वी ने लिया बदला, भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में RJD के सोनू राय जीते

Bhojpur-Buxar MLC By-Election 2026: भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में राजद के सोनू राय ने जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को करारी शिकस्त दी है. सोनू राय ने 300 से ज्यादा वोटों से दर्ज जीत की है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 02:55 PM IST

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RJD के सोनू राय जीते
RJD के सोनू राय जीते

Bhojpur-Buxar MLC By-Election 2026: भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं. इस उपचुनाव में राजद के सोनू राय ने जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को करारी शिकस्त दी है. इसी के साथ तेजस्वी यादव ने एनडीए के साथ राज्यसभा चुनाव में मिली हार का बदला ले लिया है. बताया जा रहा है कि महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सोनू राय ने 300 से ज्यादा वोटों से दर्ज जीत की है. वहीं एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद की हार के पीछे उनकी पार्टी के ही बागी नेता मनोज कुमार उपाध्याय का हाथ बताया जा रहा है. मनोज कुमार के निर्दलीय लड़ने से एनडीए का वोट बंट गया और इसका सीधा फायदा राजद उम्मीदवार सोनू राय को मिला.

जानकारी के मुताबिक, मतगणना के दौरान 5,335 वोट वैलिड पाए गए. प्रथम वरीयता में इन वोटों की गिनती के बाद सोनू राय ने 341 वोटों से बढ़त हासिल कर ली थी. दूसरी वरीयता में भी उनकी बढ़त बरकरार रही और अंत में उन्हें 300 से ज्यादा वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया. सीएम सम्राट के लिए इसे बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनते यह पहला चुनाव था, जिसमें तेजस्वी यादव की रणनीति ने एनडीए उम्मीदवार को चारो खाने चित्त कर दिया.

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नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी इस उपचुनाव से झटका लगा है. यह सीट पहले जेडीयू के पास थी और एमएलसी राधाचरण साह के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी. पार्टी ने इस सीट पर राधाचरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था. वहीं तेजस्वी ने इस सीट से MLC रह चुके लालदास राय के बेटे सोनू राय को मैदान में उतारा था. मनी लॉन्ड्रिंग केस में कन्हैया प्रसाद को ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था और वे 9 महीने जेल में भी रहे थे. वहीं दूसरी ओर सोनू राय बेदाग छवि के नेता माने जाते हैं. इस बात का उन्हें फायदा मिला.

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