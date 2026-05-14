Bhojpur-Buxar MLC By-Election: भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में मतगणना शुरू, JDU और RJD के बीच है मुख्य मुकाबला

Bhojpur-Buxar MLC By-Election Result 2026: बिहार विधान परिषद के भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र उप निर्वाचन 2026 के अंतर्गत आज (गुरुवार, 14 मई) सुबह से ही मतगणना जारी है. जिले के लिए आज की मतगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद और महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सोनू राय के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है. हालांकि, मैदान में कुल 7 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर अपने-अपने प्रत्याशियों के परिणाम जानने के लिए समर्थक उत्साहित हैं और जगह जगह भारी भीड़ भी एकत्रित है.

मतगणना आरा के नवादा थाना क्षेत्र में आने वाले राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में किया जा रहा है. 13 टेबल पर 2 राउंड में मतगणना हो रही है, जिसमें 97.96 पड़े वोट किसी को एमएलसी बनाने का काम करेंगे. मतगणना कार्य को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया द्वारा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, आरा में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

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जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मतगणना परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की सघन फ्रिस्किंग किया जा रहा है. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सकें. इसके साथ ही मतगणना के समय और रिजल्ट आने बाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है. प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है. अगर किसी ने अशांति फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.

जिला पदाधिकारी द्वारा जिला एवं प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों, टोलों एवं संवेदनशील स्थानों का जातीय, वर्गीय एवं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने तथा चुनाव परिणाम घोषित होने के उपरांत संभावित टकराव वाले स्थलों पर ऐतिहासिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाए गए हैं. साथ ही सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष चौकसी एवं गश्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्थान पर असामान्य स्थिति उत्पन्न न हो.

रिपोर्ट- मनीष कुमार