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क्या आप मेरे फोन से एक तस्वीर क्लिक कर देंगे? भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने की निशांत कुमार से मुलाकात

बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से ही लाइमलाइट में बने हुए हैं. इसी क्रम में अब भोजपुरी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने निशांत कुमार से मुलाकात की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 09, 2026, 05:48 PM IST

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निशांत कुमार और अक्षरा सिंह मुलाकात
निशांत कुमार और अक्षरा सिंह मुलाकात

भोजपुरी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने आज (शनिवार, 9 मई 2026) बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की. मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद अक्षरा सिंह ने उन्हें बधाई दी और इस खास मौके पर उनके लिए मिठाई भी लेकर पहुंचीं. मुलाकात के दौरान बिहार की संस्कृति, कला और युवा शक्ति के सशक्तिकरण पर चर्चा हुई. अक्षरा सिंह ने बिहार की गौरवशाली विरासत और क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के विषय पर भी मंत्री से अपने विचार साझा किए. यह मुलाकात राज्य की कला और राजनीति के बीच एक सकारात्मक समन्वय को दर्शाती है.

तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अक्षरा सिंह, निशांत कुमार को मिठाइयों का एक डिब्बा दे रही है. वहीं, दूसरी तस्वीर में अक्षरा सिंह किसी को अपना मोबाइल फोन देते हुए यह कह रही है कि क्या आप मेरे फोन से एक तस्वीर क्लिक कर देंगे. निशांत कुमार के हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता भी दिखाई दे रहा है. बता दें कि 7 मई को बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ था. इस दौरान पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, मंत्री निशांत कुमार ने स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया है.

यह भी पढ़ें: सम्राट और हिंमता की कतार में खड़े हुए शुभेंदु अधिकारी, सूची में और भी हैं नाम

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स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ एक तस्वीर भी साझा की. इस दौरान उन्होंने लिखा, 'आज बिहार की बेटी और भोजपुरी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी से मेरे निवास पर सौजन्य मुलाकात हुई. हम सभी लोग बिहार की तरक्की चाहते हैं. बिहारी भाषाओं की फिल्मों के निर्माण समेत कई विषयों पर इनसे सार्थक बात हुई.

इनपुट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

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