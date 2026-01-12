जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका, भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने दिया इस्तीफा

Ritesh Pandey: बिहार चुनाव में बेहतर परिणाम नहीं मिलने के बाद भोजपुरी गायक रितेश पांडेय ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने जन सुराज पार्टी से पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण का जिक्र किया है.

'उम्मीद है आप लोग समझेंगे'

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोक तंत्र के महापर्व में भाग लिया, परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है. क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया. खैर-अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान दे कर यहां तक पहुंचाया और इसमें किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है. इस लिए आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं. कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे.'

खैर-अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप…

बिहार चुनाव में मिली हार

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दौरान रितेश पांडेय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हुए थे. गायक ने रोहतास जिले के करगहर विधानसभा सीट से जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ा. लेकिन, उन्हें हार का सामना करना पड़ा. करगहर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह ने जीत हासिल की थी.

