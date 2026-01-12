Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071751
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका, भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने दिया इस्तीफा

Ritesh Pandey: भोजपुरी गायक रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी से पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:39 PM IST

Trending Photos

जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका, भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने दिया इस्तीफा
जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका, भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने दिया इस्तीफा

Ritesh Pandey: बिहार चुनाव में बेहतर परिणाम नहीं मिलने के बाद भोजपुरी गायक रितेश पांडेय ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने जन सुराज पार्टी से पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण का जिक्र किया है. 

'उम्मीद है आप लोग समझेंगे'
उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोक तंत्र के महापर्व में भाग लिया, परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है. क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया. खैर-अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान दे कर यहां तक पहुंचाया और इसमें किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है. इस लिए आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं. कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे.'

बिहार चुनाव में मिली हार
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दौरान रितेश पांडेय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हुए थे. गायक ने रोहतास जिले के करगहर विधानसभा सीट से जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ा. लेकिन, उन्हें हार का सामना करना पड़ा. करगहर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह ने जीत हासिल की थी.

यह भी पढ़ें: खरमास के बाद JDU में वापसी कर सकते हैं RCP सिंह, चर्चाओं का बाजार गरम

TAGS

Ritesh PandeyJan Suraj Party

Trending news

Maharani Kamsundari Devi death
महारानी कामसुंदरी देवी के निधन से पहले कोर्ट ने सुनाए थे ये 3 बड़े फैसले
Rabri Devi
ईह से साहेब तक... 1995 में जीत के बाद राबड़ी की नजरों में बढ़ गया था लालू का रुतबा
Ritesh Pandey
जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका, भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने दिया इस्तीफा
Raj Thackeray
'हिंदी थोपी तो मैं लात मारूंगा', UP-बिहार वालों के खिलाफ राज ठाकरे ने फिर उगला जहर
RCP Singh
खरमास के बाद JDU में वापसी कर सकते हैं RCP सिंह, चर्चाओं का बाजार गरम
Darbhanga Maharaja Kameshwar Singh
दरभंगा महाराज का शासन कहां तक था? यहां जानें उनके विरासत की पूरी कहानी
nitish kumar
CM नीतीश की पहली यात्रा होगी, जिसमें निशांत भी होंगे साथ! क्या लॉन्चिंग की है तैयारी
Darbhanga Maharani Kamsundari Devi
दरभंगा की महारानी कामसुंदरी देवी का निधन, जानें अब कैसी है राजपरिवार की स्थिति
nitish kumar
16 जनवरी से 16वीं यात्रा पर निकलेंगे CM नीतीश कुमार, सामने आया पूरा शेड्यूल
Patna crime news
दोस्ती, भरोसा और फिर मर्डर... गैंगस्टर अमन शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा!