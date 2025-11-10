भोजपुरी स्टार स्मृति सिन्हा बोलीं— बिहार में वापस आएगी NDA सरकार, महिलाएं बना रही हैं माहौल

Bihar Chna 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने दावा किया है कि प्रदेश में एनडीए की लहर है और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है. अभिनेत्री स्मृति सिन्हा का यह बयान उस वक्त आया है, जब बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है. मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे चरण में भी भारी मतदान होगा. उन्होंने कहा कि माहौल बहुत अच्छा है और बहुत स्वस्थ है, जिससे एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हुई है. मैं इससे बहुत खुश हूं.

अभिनेत्री ने भरोसा जताया है कि बिहार में एनडीए की सरकार वापसी कर रही है, हालांकि अभी 122 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को तस्वीर साफ होगी कि कौन बिहार में सरकार बना रहा है. इस बीच नीतीश कुमार के समर्थन में पटना की सड़कों पर नए पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी से फोटो है, जिस पर लिखा कि 25 से 30 फिर से नीतीश. एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार की जनता, खासतौर पर महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर पहले चरण के मतदान में हिस्सा लिया. महिलाएं नीतीश कुमार की योजनाओं से प्रेरित होकर दूसरे चरण में भी एनडीए सरकार के समर्थन में वोट करेंगी. बिहार में अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनाएंगे.

हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने पहुंचीं पाखी हेगड़े ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा था कि जंगलराज में डर लगता था, आज बिहार में सुरक्षित महसूस करती हूं.

अभिनेत्री ने कहा कि एक महिला के तौर पर मुझे बिहार आने में डर लगता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं. आज हम आराम से बिहार आ सकते हैं. बिहार में विकास जमीन पर दिखाई देता है.

इनपुट: आईएएनएस