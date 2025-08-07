Muzaffarpur News: जातीय पहचान से छेड़छाड़ पर भूमिहारों का हल्लाबोल, सड़क पर उतरे लोग, DM को सौंपा ज्ञापन

Muzaffarpur News: बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय गणना सूची में 'भूमिहार ब्राह्मण' को केवल 'भूमिहार' के रूप में दर्शाने के विरोध में गुरुवार को मुजफ्फरपुर में विराट भूमिहार ब्राह्मण जनाक्रोश रैली निकाली गई. लंगट सिंह महाविद्यालय परिसर से बाबू लंगट सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से मोतीझील, कल्याणी और सरैयागंज टावर से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जातीय गणना सूची में 'भूमिहार ब्राह्मण' जोड़ने की मांग की गई. रैली में शमिल लोगों ने कहा कि जातीय पहचान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रैली में शामिल लोगों ने कहा कि यह आंदोलन भूमिहार ब्राह्मण समाज की अस्मिता और पहचान बचाने के लिए है. लोगों ने कहा कि जातीय आधार पर हो रहे अन्याय को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. लोगों ने डिजिटल रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया है. लोगों ने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ 'ब्राह्मण' शब्द को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि जातीय डिजिटलाइजेशन में हो रहे फर्जीवाड़े को उजागर करना और पुराने त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को निरस्त कराकर सटीक डिजिटल जातीय रिकॉर्ड तैयार कराना भी है.

लोगों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो यह जनाक्रोश पटना तक पदयात्रा में तब्दील हो सकता है. रैली में शामिल भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भारी रैली में सैकड़ों की संख्या में समाज के पुरुष और युवा शामिल हुए. लोग भूमिहार ब्राह्मण के जगह जनगणना में केबल भूमिहार जोड़ने से गुस्साए भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से जातीय सम्मान बहाल करने की मांग की. लोगों का कहना था कि जातीय सूचियों के साथ छेड़छाड़ करके सरकार समाज विशेष को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इनपुट- मणितोष कुमार

