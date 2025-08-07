Muzaffarpur News: जातीय पहचान से छेड़छाड़ पर भूमिहारों का हल्लाबोल, सड़क पर उतरे लोग, DM को सौंपा ज्ञापन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2871501
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Muzaffarpur News: जातीय पहचान से छेड़छाड़ पर भूमिहारों का हल्लाबोल, सड़क पर उतरे लोग, DM को सौंपा ज्ञापन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 'भूमिहार ब्राह्मण' को केवल 'भूमिहार' के रूप में दर्शाने के विरोध में गुरुवार को भूमिहार ब्राह्मण जनाक्रोश रैली निकाली गई. इसको निकाले के पीछे क्या कारण रहा. पढ़िए इस खबर में.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:47 PM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर में 'भूमिहार ब्राह्मण' का हल्लाबोल
मुजफ्फरपुर में 'भूमिहार ब्राह्मण' का हल्लाबोल

Muzaffarpur News: बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय गणना सूची में 'भूमिहार ब्राह्मण' को केवल 'भूमिहार' के रूप में दर्शाने के विरोध में गुरुवार को मुजफ्फरपुर में विराट भूमिहार ब्राह्मण जनाक्रोश रैली निकाली गई. लंगट सिंह महाविद्यालय परिसर से बाबू लंगट सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से मोतीझील, कल्याणी और सरैयागंज टावर से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जातीय गणना सूची में 'भूमिहार ब्राह्मण' जोड़ने की मांग की गई. रैली में शमिल लोगों ने कहा कि जातीय पहचान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें: माता सीता मंदिर भूमि पूजन राम विरोधियों के लिए तमाचा: गिरिराज सिंह

रैली में शामिल लोगों ने कहा कि यह आंदोलन भूमिहार ब्राह्मण समाज की अस्मिता और पहचान बचाने के लिए है. लोगों ने कहा कि जातीय आधार पर हो रहे अन्याय को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. लोगों ने डिजिटल रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया है. लोगों ने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ 'ब्राह्मण' शब्द को जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि जातीय डिजिटलाइजेशन में हो रहे फर्जीवाड़े को उजागर करना और पुराने त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को निरस्त कराकर सटीक डिजिटल जातीय रिकॉर्ड तैयार कराना भी है. 

लोगों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो यह जनाक्रोश पटना तक पदयात्रा में तब्दील हो सकता है. रैली में शामिल भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भारी रैली में सैकड़ों की संख्या में समाज के पुरुष और युवा शामिल हुए. लोग भूमिहार ब्राह्मण के जगह जनगणना में केबल भूमिहार जोड़ने से गुस्साए भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से जातीय सम्मान बहाल करने की मांग की. लोगों का कहना था कि जातीय सूचियों के साथ छेड़छाड़ करके सरकार समाज विशेष को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इनपुट- मणितोष कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Muzaffarpur NewsBhumiharBihar News

Trending news

Muzaffarpur News
जातीय पहचान से छेड़छाड़ पर भूमिहारों का हल्लाबोल, DM को सौंपा ज्ञापन
Jharkhand news
नेमरा में संथाली परंपराओं के अनुसार पिता का श्राद्ध कर्म निभा रहे हैं हेमंत सोरेन
Madhepura news
मधेपुरा पुलिस की गजब सतर्कता! हथियार के बल पर लूट करने वालों को दो घंटे में दबोचा
PM Modi
इस बार गयाजी पधारेंगे पीएम मोदी, 22 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर शुरू हो गईं तैयारिया
Martin Karketa
'मारा न जाता तो सुदेश महतो को मार देता मार्टिन केरकेट्टा': प्रवीण प्रभाकर
Bihar politics
माता सीता मंदिर भूमि पूजन राम विरोधियों के लिए तमाचा: गिरिराज सिंह
Muzaffarpur Flood
गंडक नदी के कटाव से मुजफ्फरपुर के सरैया इलाके में दहशत, ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा
Rahul Gandhi
राहुल ने जाने-अनजाने किया SIR का समर्थन! जो मुद्द उठाए वहीं तो कर रहा चुनाव आयोग
Nawada News
नवादा में लग्जरी कार के से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
Bagaha News
यूरिया के लिए हाहाकार! खाद नहीं मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा, NH-727 कर दिया जाम
;